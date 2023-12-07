Кадр был сделан 20 лет тому назад. Так, на фотографиях Виталий предстал еще с длинными волосами.

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Виталий Козловский показался в молодости

На фото, распространённом артистом, ему всего 18 лет. Он позировал в черной кофте, цепочке и с длинными волосами. Рядом с Виталием сидела украинская дизайнер Ирина Джус.

20 лет назад! Тогда я еще не знал, что меня ждет впереди,

– отметил исполнитель.



Виталий Козловский и Ирина Джус / Скриншот с инстаграмм-сторис

Чем сейчас занимается Виталий Козловский