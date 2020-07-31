У Кропивницькому відкрили ексклюзивну виставку старовинних весільних фото. На світлинах зображені шлюбні церемонії ще 100-річної давнини, які відбувалися в Кіровоградській та Черкаській областях.

Загалом виставка налічує 80 унікальних світлин, які були зроблені з 1910 по 1970 роки минулого сторіччя. Про це повідомляє 24 канал.

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Більшість молодят на знімках – прості селяни. Фотографувалися наречені зазвичай після обітниці або ж під час весільних гулянь.

На весілля подружні пари найчастіше вдягалися в традиційний для регіонів одяг. Чоловіки носили сорочки та капелюхи. А жінки чіпляли пишні намиста. Невід'ємним атрибутом кожного весілля був національний рушник.



Унікальні весільні фото з минулого сторіччя / Фото "Рідний край"

Хто створив виставку

Зібрав унікальні світлини з різних куточків України місцевий колекціонер Володимир Нагорний. Деякі чорно-білі фото знайшов у сімейних архівах своїх знайомих, а деякі купував в інших колекціонерів.



Автор виставки Володимир Нагорний / Фото "Рідний край"

Усі світлини чоловік оцифрував і зробив деталізовані кольорові копії. Житель Кропивницького вирішив створити таку виставку, аби люди перенеслись на трохи в той час, щоб відчули на собі цю атмосферу.

Щоб хоча б згадалося, як одружувалися, виходили заміж їхні дідусі та бабусі,

– розповів Володимир Нагорний.

У Кропивницькому ретро знімки пробудуть 2 тижні – до 13 серпня. Після цього колекціонер планує презентувати їх у Черкасах та Києві.



Автор зібрав 80 весільних фото / Фото "Рідний край"

Виставка давніх весільних світлин у Кропивницькому: відео