В Кропивницком открыли эксклюзивную выставку старинных свадебных фото. На фотографиях изображены брачные церемонии еще 100-летней давности, которые происходили в Кировоградской и Черкасской областях.

В целом выставка насчитывает 80 уникальных фотографий, которые были сделаны с 1910 по 1970 годы прошлого столетия. Об этом сообщает 24 канал.

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Большинство молодоженов на снимках – простые крестьяне. Фотографировались новобрачные обычно после венчания или же во время свадебных гуляний.

На свадьбу супружеские пары чаще всего надевали традиционную для регионов одежду. Мужчины носили рубашки и шляпы. А женщины надевали пышные бусы. Неотъемлемым атрибутом каждой свадьбы был национальный рушник.

Уникальные свадебные фото с прошлого столетия / Фото "Родной край"

Кто создал выставку

Собрал уникальные фотографии из разных уголков Украины местный коллекционер Владимир Нагорный. Некоторые черно-белые фото нашел в семейных архивах своих знакомых, а некоторые покупал у других коллекционеров.

Автор выставки Владимир Нагорный / Фото "Родной край"

Все фотографии мужчина оцифровал и сделал детализированные цветные копии. Житель Кропивницкого решил создать такую выставку, чтобы люди перенеслись на немного в то время, чтобы почувствовали на себе эту атмосферу.

Чтобы хотя бы вспомнилось, как женились, выходили замуж их дедушки и бабушки,

– рассказал Владимир Нагорный.

В Кропивницком ретро-снимки пробудут 2 недели – до 13 августа. После этого коллекционер планирует презентовать их в Черкассах и Киеве.

Автор собрал 80 свадебных фото / Фото "Родной край"

Выставка старинных свадебных фотографий в Кропивницком: видео