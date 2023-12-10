Слово "високосний" виникло від латинського – bis sextus. У перекладі на українську означає "подвоєний шостий" або "бісекстильний". А все тому, що 28 лютого римляни називали "шостим днем перед березневими календами". Для чого ввели поняття високосного року – знає 24 Канал.
До теми 2024 – високосний: головні заборони, прикмети та особливості цього року
Високосний рік: як і де з'явилося це поняття
Високосний рік відомий тим, що у ньому є ще один додатковий день у лютому. Потреба такого дня виникла через календарну неточність. Тому що повний рік триває не 365 днів, а 365 днів і 6 годин. Щоб ці години зручно було рахувати, здогадалися просто раз у 4 роки додавати ще один день у календар.
- Саме поняття високосного року ввів Юлій Цезар у 45 році до нашої ери. Він зробив це разом із юліанським календарем. Річ у тім, що в Стародавньому Римі рік стартував у березні, через це ще один день вирішили додавати саме у лютому, а не, наприклад, у кінці календарного року.
Зараз кожний четвертий рік вважається високосним. Тобто, у такий рік ми маємо у лютому не 28 діб, а 29. Також зростає кількість днів у календарі: з 365 до 366.
У народі заведено вважати, що високосний рік відрізняється від звичайних не лише кількістю днів, а й енергетикою та непередбачуваністю.
- Не рекомендується брати шлюб у церкві та проводити весілля. Кажуть, що таке подружжя не проживе довго разом.
- У високосний рік, за повір'ями, краще не вагітніти, оскільки в дитини може бути неспокійне життя.
- Стартувати із власним бізнесом теж не варто, бо нова справа не принесе прибутку.
- Варто утриматися від продажу або купівлі нерухомості та авто: може не пощастити з цим.
- Кажуть, що у високосний рік не варто розлучатися, бо нові стосунки не принесуть ні щастя, на радості.
- Хрещення дітей, як і вагітність, також краще відкласти на більш вдалий рік.
- У високосний рік не йдуть у ліс по гриби.