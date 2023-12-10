Слово "високосний" виникло від латинського – bis sextus. У перекладі на українську означає "подвоєний шостий" або "бісекстильний". А все тому, що 28 лютого римляни називали "шостим днем перед березневими календами". Для чого ввели поняття високосного року – знає 24 Канал.

До теми 2024 – високосний: головні заборони, прикмети та особливості цього року

Високосний рік: як і де з'явилося це поняття

Високосний рік відомий тим, що у ньому є ще один додатковий день у лютому. Потреба такого дня виникла через календарну неточність. Тому що повний рік триває не 365 днів, а 365 днів і 6 годин. Щоб ці години зручно було рахувати, здогадалися просто раз у 4 роки додавати ще один день у календар.

Саме поняття високосного року ввів Юлій Цезар у 45 році до нашої ери. Він зробив це разом із юліанським календарем. Річ у тім, що в Стародавньому Римі рік стартував у березні, через це ще один день вирішили додавати саме у лютому, а не, наприклад, у кінці календарного року.

Зараз кожний четвертий рік вважається високосним. Тобто, у такий рік ми маємо у лютому не 28 діб, а 29. Також зростає кількість днів у календарі: з 365 до 366.

У народі заведено вважати, що високосний рік відрізняється від звичайних не лише кількістю днів, а й енергетикою та непередбачуваністю.