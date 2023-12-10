Слово "високосный" возникло от латинского – bis sextus. В переводе на украинский означает "удвоенный шестой" или "бисекстильный". А все потому, что 28 февраля римляне называли "шестым днем перед мартовскими календами". Для чего ввели понятие високосного рока – знает 24 Канал.

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Высокосный год: как и где появилось это понятие

Высокосный год известен тем, что в нем есть еще один дополнительный день в феврале. Потребность в такой день возникла из-за календарной неточности. Потому что полный год длится не 365 дней, а 365 дней и 6 часов. Чтобы эти часы было удобно считать, догадались просто раз в 4 года добавлять еще один день в календарь.

Само понятие высокосного года ввел Юлий Цезарь в 45 году до нашей эры. Он сделал это вместе с юлианским календарем. Дело в том, что в Древнем Риме год стартовал в марте, поэтому еще один день решили добавлять именно в феврале, а не, например, в конце календарного года.

Сейчас каждый четвёртый год считается высокосным. То есть, в такой год мы имеем в феврале не 28 суток, а 29. Также растет количество дней в календаре: с 365 до 366.

В народе принято считать, что високосный год отличается от обычных не только количеством дней, но и энергетикой и непредсказуемостью.