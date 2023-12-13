Яким був останній високосний рік: що відбулося в той час

У високосному році 366 днів, замість 365. У лютому з'являється ще одна дата. Таким чином у календар додаються зайві години. Адже Земля обертається навколо Сонця протягом 365 днів і 6 годин.

2024 буде для нас високосним. Деякі люди дещо побоюються зустрічати Новий рік, адже він принесе безліч заборон та прикмет, які передалися від предків. Коли ж останній раз був високосний рік та що тоді сталося, розкаже 24 Канал.

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Коли останній раз був високосний рік

Оскільки 29 лютого з'являється в календарі кожних чотири роки, то останній раз високосним був 2020. Тоді весь світ боровся з пандемією коронавірусу.

Поняття "високосного року" прийшло до нас зі Стародавнього Риму. Його запровадив імператор Юрій Цезар. З латинської мови слово "високосний" перекладається як "другий шостий" (bis sextus).

Можливо, недарма народні прикмети забороняють справляти весілля, купувати або будувати нове житло, змінювати роботу, укладати важливі угоди та здійснювати дорогі покупки у високосний рік. Адже згадаймо 2020.

Тоді весь світ сколихнула пандемія коронавірусу. Щоденно від цієї недуги вмирали люди, а науковці винаходили різноманітні вакцини. Українцям також довелося закритися вдома на деякий час та носити маски в громадських місцях. Існували суворі правила, завдяки яким можна було вберегти себе від коронавірусу.

Закриті кордони, маски, антисептики, вакцини та обмежене спілкування з людьми – саме таким запам'ятався 2020 рік.