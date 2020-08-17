Успішна українська телеведуча, акторка театру та кіно Лілія Ребрик вкотре вразила прихильників бездоганним образом. Знаменитість постала перед камерою у розкішній та звабливій сукні, а також розповіла, я кредити допомогли їй заробляти більше.

Лілія є однією із найпривабливіших жінок у вітчизняному шоу-бізнесі. Вона знає, як стати успішною та завдяки наполегливій праці стала справжнім професіоналом у своїй справі. На особистій інстаграм-сторінці зірка вкотре поширила ефектне фото, а також поділилася цікавою життєвою історією.

Читайте також У сукні з декольте і квітковим вінком: Лілія Ребрик зачарувала бездоганним образом – фото

У дописі зірка порушила тему фінансів. Вона зізналася, що не має особисто визначеної суми, що потрібна для життя, але має життєвий принцип – багато працювати і багато заробляти. Лілія вважає, що кожен заробляє стільки грошей, скільки йому потрібно. Коли потреби зростають, люди намагаються заробляти більше, а коли зменшуються, то навпаки.

Як кредит допоміг Лілії Ребрик заробляти більше

Ребрик розповіла приклад зі свого життя, коли на свою квартиру вона взяла кредит. Тоді це була шалена сума, а виплачувати її потрібно було щомісяця протягом 20-ти років. Після того, як вона усвідомила скільки грошей потрібно виплатити, то почала із запалом братися за будь-яку роботу. В результаті за п'ять років вона змогла сплатити кредит.

Проте щойно Лілія сплатила усе, то заробіток почав зменшуватися. І тоді вона взяла ще один кредит. Заробляла стільки, скільки потрібно було виплачувати. Саме кредити мотивували її та допомагали.

Моя установка була – багато заробляти тільки через великий труд! Я і дотепер так живу – багато працюю, не боюся нічого: готова працювати від ранку до ночі. Це мій спосіб життя. І я вдячна своїй професії, що постійно зайнята. І вдячна долі, що склалося так, як склалося!

– наголосила акторка.

Образ Лілії Ребрик

Такий допис зірка поширила разом із ефектним фото. Вона позувала, спершись на білий рояль, у довгій атласній сукні чорного кольору. Вбрання мало пікантне декольте та високий виріз на нозі. Поєднала його з чорними туфлями-човниками на підборах. Волосся телеведуча вклала рівно, а на обличчі зробила насичений макіяж з темними тінями на повіках та червоною помадою на губах.