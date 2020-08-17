Успешная украинская телеведущая, актриса театра и кино Лилия Ребрик в очередной раз поразила поклонников безупречным образом. Знаменитость предстала перед камерой в роскошном и обольстительном платье, а также рассказала, какие кредиты помогли ей зарабатывать больше.

Лилия является одной из самых привлекательных женщин в отечественном шоу-бизнесе. Она знает, как стать успешной и благодаря упорному труду стала настоящим профессионалом в своем деле. На личной инстаграм-странице звезда в очередной раз распространила эффектное фото, а также поделилась интересной жизненной историей.

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В заметке звезда подняла тему финансов. Она призналась, что не имеет лично определенной суммы, которая нужна для жизни, но имеет жизненный принцип – много работать и много зарабатывать. Лилия считает, что каждый зарабатывает столько денег, сколько ему нужно. Когда потребности растут, люди пытаются зарабатывать больше, а когда уменьшаются, то наоборот.

Как кредит помог Лилии Ребрик зарабатывать больше

Ребрик рассказала пример из своей жизни, когда на свою квартиру она взяла кредит. Тогда это была безумная сумма, а выплачивать ее нужно было ежемесячно в течение 20-ти лет. После того, как она осознала сколько денег нужно выплатить, то начала с жаром браться за любую работу. В результате за пять лет она смогла оплатить кредит.

Однако как только Лилия оплатила все, то заработок начал уменьшаться. И тогда она взяла еще один кредит. Зарабатывала столько, сколько нужно было выплачивать. Именно кредиты мотивировали ее и помогали.

Моя установка была – много зарабатывать только через большой труд! Я до сих пор так живу – много работаю, не боюсь ничего: готова работать с утра до ночи. Это мой образ жизни. И я благодарна своей профессии, что постоянно занята. И благодарна судьбе, что сложилось так, как сложилось!

– отметила актриса.

Образ Лилии Ребрик

Такое сообщение звезда распространила вместе с эффектным фото. Она позировала, опершись на белый рояль, в длинном атласном платье черного цвета. Наряд имел пикантное декольте и высокий вырез на ноге. Соединила его с черными туфлями-лодочками на каблуках. Волосы телеведущая уложила ровно, а на лице сделала насыщенный макияж с темными тенями на веках и красной помадой на губах.