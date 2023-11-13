Проте обрізати вишню восени варто. Так, ви помітно збільшите урожай, продовжите життя дерева і знизите ризик розвитку хвороб.

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Коли обрізати вишню

Обрізати вишню можна в такий період: від 10-х чисел вересня до кінця листопада. Все залежить від кліматичної зони. Головне – обрізати гілки, коли вишня перебуває в стані спокою. Крім того, не чекайте настання морозів. Після опадання листя, кісточкові культури можна підрізати лише в південних регіонах.

Що варто обрізати

Восени необхідно обрізати сухі, хворі та пошкоджені гілки. Місця зрізів обробіть садовим варом. Щоб прорідити крону, варто позбутися гілок, які ростуть в небажаному напрямку, труться, перехрещуються або спрямовані під гострим кутом.

Вкрай необхідна обрізка дорослим деревам вишні з загущеною кроною. Адже великі пагони затінюють кущ, тому плоди визрівають гірше, а сама вишня слабшає. В першу чергу, варто обрізати великі гілки, а дрібні залишати.

Осіння обрізка вишні / Фото Pexels

Важливі поради щодо обрізання вишні