Проте обрізати вишню восени варто. Так, ви помітно збільшите урожай, продовжите життя дерева і знизите ризик розвитку хвороб.
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Коли обрізати вишню
Обрізати вишню можна в такий період: від 10-х чисел вересня до кінця листопада. Все залежить від кліматичної зони. Головне – обрізати гілки, коли вишня перебуває в стані спокою. Крім того, не чекайте настання морозів. Після опадання листя, кісточкові культури можна підрізати лише в південних регіонах.
Що варто обрізати
Восени необхідно обрізати сухі, хворі та пошкоджені гілки. Місця зрізів обробіть садовим варом. Щоб прорідити крону, варто позбутися гілок, які ростуть в небажаному напрямку, труться, перехрещуються або спрямовані під гострим кутом.
Вкрай необхідна обрізка дорослим деревам вишні з загущеною кроною. Адже великі пагони затінюють кущ, тому плоди визрівають гірше, а сама вишня слабшає. В першу чергу, варто обрізати великі гілки, а дрібні залишати.
Осіння обрізка вишні / Фото Pexels
Важливі поради щодо обрізання вишні
- Стежте, щоб гілки першого ярусу відходили від стовбура під кутом не менше, ніж на 40 градусів. Інакше дерево може розламатися.
- Приберіть всі гілки, які можуть прямувати до верхівки.
- Не потрібно сильно обрізати молоді вишні. Інакше їхнє плодоношення сповільниться.
- Варто видаляти ті пагони, що ростуть вниз на гілках першого ярусу.
- Всі зрізані гілки потрібно відразу забирати з саду. Так, ви уникнете розмноження шкідників.
- Обрізайте вишню гострою садовою пилкою або добре наточеним ножем. Ні в якому разі не використовуйте секатор. Він шкодить кінцівкам гілок.