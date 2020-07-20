Українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, вкотре порадувала шанувальників серією нових фото. Зірка позувала на тлі мальовничої природи, хизуючись натуральною красою.

Артистка оприлюднила знімки на особистій сторінці в інстаграмі. Саме там вона ділиться із понад 5-мільйонною аудиторією підписників новинами з життя та результатами фотосесій.

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Образ Насті Каменських

Виконавиця постала перед камерами на тлі озера та мальовничої природи. Вона була у легкій літній сукні ніжно-рожевого кольору. На вбранні був вишитий чорними нитками красивий орнамент. Настя зображена босоніж, що додає світлинам особливого колориту.

Волосся знаменитість вклала у звичні кучері. Вона вирішила відпочити від щоденного макіяжу та похизувалася натуральною вродою. Проте навіть без косметики на обличчі Каменських має неперевершений вигляд.

У підписі до фото NK розповіла, що любить Україну та її неймовірно красиву природу. Вона з радістю подорожує безлюдними місцями та насолоджується краєвидами рідної землі.

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