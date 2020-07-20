У вишиваній сукні: Настя Каменських зачарувала красою на тлі природи – мальовничі фото
Українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, вкотре порадувала шанувальників серією нових фото. Зірка позувала на тлі мальовничої природи, хизуючись натуральною красою.
Артистка оприлюднила знімки на особистій сторінці в інстаграмі. Саме там вона ділиться із понад 5-мільйонною аудиторією підписників новинами з життя та результатами фотосесій.
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Образ Насті Каменських
Виконавиця постала перед камерами на тлі озера та мальовничої природи. Вона була у легкій літній сукні ніжно-рожевого кольору. На вбранні був вишитий чорними нитками красивий орнамент. Настя зображена босоніж, що додає світлинам особливого колориту.
Волосся знаменитість вклала у звичні кучері. Вона вирішила відпочити від щоденного макіяжу та похизувалася натуральною вродою. Проте навіть без косметики на обличчі Каменських має неперевершений вигляд.
У підписі до фото NK розповіла, що любить Україну та її неймовірно красиву природу. Вона з радістю подорожує безлюдними місцями та насолоджується краєвидами рідної землі.
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