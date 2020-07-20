Украинская певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, в очередной раз порадовала поклонников серией новых фото. Звезда позировала на фоне живописной природы, щеголяя натуральной красотой.

Артистка опубликовала снимки на личной странице в Инстаграме. Там она делится с более яем пятимиллионной аудиторией подписчиков новостями из жизни и результатами фотосессий.

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Образ Насти Каменских

Исполнительница предстала перед камерами на фоне озера и живописной природы. Она была в легком летнем платье нежно-розового цвета. На одежде был вышит черными нитками красивый орнамент. Настя была босиком, что придает фотографиям особый колорит.

Волосы знаменитость уложила в привычные кудри. Она решила отдохнуть от ежедневного макияжа и похвасталась натуральной красотой. Однако даже без косметики на лице Каменских имеет непревзойденный вид.

В подписи к фото NK рассказала, что любит Украину и ее невероятно красивую природу. Она с радостью путешествует по безлюдным местам и наслаждается видами родной земли.

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