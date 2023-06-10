Не так важко, як здається: як виростити броколі в домашніх умовах

Городники саджають капусту броколі, тому що вона містить дуже багато корисних вітамінів та мінералів. Її посадити може кожен, для цього не потрібно багато зусиль. Ми розповімо, як це зробити.

Броколі варто садити навіть тому, що вона буде корисна всім, незалежно від віку та стану здоров'я. Ця капуста любить світло та вологу, а ще її можна садити на будь-якій землі. 24 Канал підкаже, як виростити капусту броколі вдома.

Читайте також Проросте, якщо врахуєте ці нюанси: як виростити персик з кісточки

Вирощування броколі розсадою

Капусту броколі можна посіяти в ящики, висотою 30 сантиметрів. Для посадки треба приготувати суміш з торфу, дерену та піску у пропорції 1: 1: 1. На дно посудини стелимо шар дренажу.

Для землі під розсаду можна додати попіл , який нейтралізує кислість та живить рослину.

, який нейтралізує кислість та живить рослину. За день перед посівом ґрунт обробляємо розчином марганцівки.

Розсаду можна посівати близько за 6-8 тижнів до того, як плануєте висаджувати її на відкритий ґрунт.

близько за 6-8 тижнів до того, як плануєте висаджувати її на відкритий ґрунт. Забезпечте своїй розсаді достатнє світло, наприклад, за допомогою штучного освітлення, щоб вона росла здоровою.



Вирощування розсади броколі / Фото "Професійне насіння"

Поливати розсаду треба раз у два дні. Важливо лити воду в міру, щоб вона не почала гнити. Можна підгодувати розсаду деякими речовинами. Зокрема, взяти аміачну селітру або хлористий калій у співвідношенні 20 грамів до 10 літрів води. Це робиться тоді, коли вже з'явились листочки.

Пам'ятаємо, що за тиждень до висадки в землю, розсаду броколі треба загартовувати. Для цього можна виносити ящики на балкон або на подвір'я.

Садимо броколі у відкритий ґрунт

Якщо ви хочете одразу сіяти в землю, то врахуйте що ця капуста надає перевагу пухким, родючим ґрунтам з нейтральною кислотністю.

Не варто садити броколі на місця, де нещодавно вирощували ріпу, редиску або інші види капусти. Краще садити її після бобових, картоплі чи моркви.

Перед садінням в ямку додайте 2 склянки попелу, це допоможе сформувати великі суцвіття.



Садимо розсаду броколі / Фото "Професійне насіння"

Насіння або розсаду вносять, коли хмарно та нема активного сонця. Дотримуємось такого правила при посадці: 40 сантиметрів між ямками та 50-60 сантиметрів між рядами. Під розсаду треба зробити доволі глибокі лунки.

Кожну рослину присипаємо землею так, щоб більша частина її стебла залишилася в ямці.

Догляд за броколі

Поливайте капусту через день, а коли дуже спекотно – тоді щодня вранці до сходу сонця та ввечері, до заходу сонця. Земля має залишатись вологою вглиб на 12-15 сантиметрів.



Броколі у відкритому ґрунті / Фото "Кімнатні квіти та рослини"

Броколі треба періодично удобрювати. Коли розсада вкорениться та почне рости, вносимо розчин коров’яку у пропорції 1:10 або курячий послід – 1:20. Через два тижні повторюємо процедуру.

Втретє удобрюємо капусту, коли почнуть формуватися перші суцвіття. Для цього можна взяти органічні або мінеральні добрива. Наприклад, 2 ложки суперфосфату на 10 літрів води.