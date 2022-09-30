Зазвичай у цей день віряни відвідують церкву і моляться про захист та допомогу. Колись одним з важливих страв був великий пиріг прикрашений свічкою із церкви, який пробували усією сім'єю, пише 24 канал.
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Вдова Софія та її три доньки Віра, Любов і Надія жили у 2 столітті нашої ери у Римі. Софія виховувала своїх дочок згідно з християнської віри, попри те, що більшість жителів у місті були язичниками. Через жорстокі переслідування християн їх кинули у в'язницю, а згодом відправили на суд до імператора Адріана.
Імператор-язичник захотів, щоб вони зреклися своєї віри й поклонилися язичницьким богам. Але ніхто з них цього не зробив, тож розлючений правитель наказав катувати дівчат до смерті на очах у матері. Хоч Софію не піддавали тортурам та її серце не змогло витримати цього. Жінка похоронила своїх дітей та два дні перебувала біля їхньої могили, а на третій день померла. У церкві Софія та її три доньки входять до списку святих.
Заборони у свято Віри, Надії, Любові та матері їх Софії / Фото "ua.depositphotos"
Заборони у свято Віри, Надії, Любов та Софії
- Не можна сваритися з ближніми.
- Не можна займатися домашніми справами та важкою фізичною працею.
- Не можна проводити гучні гуляння та влаштовувати весілля.
- Важливо стежити за своїми думками та висловами.
- Не можна ображати інших.
- Не можна ходити поодинці в ліс.
Прикмети у свято Віри, Надії, Любові та матері їх Софії / Фото "Canva"
Прикмети у свято Віри, Надії, Любов та Софії
- Якщо журавлі відлітають у цей день, то свято Покрови буде морозним.
- Якщо йде дощ, то весна буде ранньою.
- Якщо чути грім, то осінь буде довгою і теплою.
- Якщо похмурий ранок, то наступні дні будуть сонячними.
- Якщо день пройшов без дощу, то зима буде теплою.
- Якщо кішка вмивається, то день буде сухим і теплим.