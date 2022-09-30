Зазвичай у цей день віряни відвідують церкву і моляться про захист та допомогу. Колись одним з важливих страв був великий пиріг прикрашений свічкою із церкви, який пробували усією сім'єю, пише 24 канал.

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Вдова Софія та її три доньки Віра, Любов і Надія жили у 2 столітті нашої ери у Римі. Софія виховувала своїх дочок згідно з християнської віри, попри те, що більшість жителів у місті були язичниками. Через жорстокі переслідування християн їх кинули у в'язницю, а згодом відправили на суд до імператора Адріана.

Імператор-язичник захотів, щоб вони зреклися своєї віри й поклонилися язичницьким богам. Але ніхто з них цього не зробив, тож розлючений правитель наказав катувати дівчат до смерті на очах у матері. Хоч Софію не піддавали тортурам та її серце не змогло витримати цього. Жінка похоронила своїх дітей та два дні перебувала біля їхньої могили, а на третій день померла. У церкві Софія та її три доньки входять до списку святих.

Заборони у свято Віри, Надії, Любові та матері їх Софії / Фото "ua.depositphotos"

Заборони у свято Віри, Надії, Любов та Софії

Не можна сваритися з ближніми.

Не можна займатися домашніми справами та важкою фізичною працею.

Не можна проводити гучні гуляння та влаштовувати весілля.

Важливо стежити за своїми думками та висловами.

Не можна ображати інших.

Не можна ходити поодинці в ліс.

Прикмети у свято Віри, Надії, Любові та матері їх Софії / Фото "Canva"

Прикмети у свято Віри, Надії, Любов та Софії