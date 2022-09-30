Обычно в этот день верующие посещают церковь и молятся о защите и помощи. Когда-то одним из важных блюд был большой пирог, украшенный свечой из церкви, который пробовали всей семьей, пишет 24 канал.

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Вдова София и ее три дочери Вера, Любовь и Надежда жили во 2 веке нашей эры в Риме. София воспитывала своих дочерей согласно христианской вере, несмотря на то, что большинство жителей города были язычниками. Из-за жестоких преследований христиан их бросили в тюрьму, а затем отправили на суд к императору Адриану.

Император-язычник захотел, чтобы они отреклись от своей веры и поклонились языческим богам. Но никто из них этого не сделал, поэтому разъяренный правитель приказал истязать девушек до смерти на глазах у матери. Хотя Софию не подвергали пыткам, и ее сердце не смогло выдержать этого. Женщина похоронила своих детей и два дня находилась у их могилы, а на третий день скончалась. В церкви София и ее три дочери входят в список святых.

Запреты в праздник Веры, Надежды, Любви и матери их Софии / Фото "ua.depositphotos"

Запреты в праздник Веры, Надежды, Любови и Софии

Нельзя ссориться с ближними.

Нельзя заниматься домашними делами и тяжелым физическим трудом.

Нельзя проводить громкие гуляния и устраивать свадьбу.

Важно следить за своими мыслями и изречениями.

Нельзя оскорблять других.

Нельзя ходить поодиночке в лес.

Приметы в праздник Веры, Надежды, Любви и матери их Софии / Фото "Canva"

Приметы в праздник Веры, Надежды, Любови и Софии