Джерерад Батлер за роки роботи в Голлівуді став одним з найуспішніших акторів. І секрет його успіху простий: він залюбки береться за різні проєкти, дивуючи глядачів неймовірними перевтіленнями.

Шахрай, палкий коханець, поліцейський, месник чи романтик – здається, всі ролі до снаги талановитому Джерарду Батлеру. 13 листопада актор святкує 51-річчя. З нагоди цієї дати 24 канал пропонує дізнатись цікаві факти про зіркового іменинника і пройти тест, який покаже, наскільки ви добре знаєте творчість іменинника. Або ж наскільки хороша у вас інтуїція.

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Джерард Батлер: цікаві факти про актора

У підлітковому віці Джерард Батлер обрав собі інший фах та здобув юридичну освіту в університеті Глазго. Завдяки своїй харизмі він упродовж всього навчання був очільником студенстської спільноти та улюбленцем викладачів. Після закінчення вишу Джерард навіть кілька років пропрацював адвокатом та згодом зрозумів, що це заняття не для нього.

І мільйонам прхильників Джерарда Батлера пощастило, що в один момент він пригадав своє шкільне захоплення. Актор залюбки брав участь у постановках, а тому вирішив спробувати свої сили в акторстві. Мотивувала Джерарда Батлера і смерть батька, яка більше змусила задуматись, про яке життя він мріє. Так харизматичний красень ствердно вирішив йти в кіно.

Для втілення своєї мрії Джерард Батлер переїхав до Лондона, де виступав у трупі місцевого театру. Дебют актора на телеекранах відбувся у 1997 році, коли він зіграв епізодичну роль у фільмі "Міс Браун". Згодом харизматичного шотландця запросили у кінострічку про Джеймса Бонда. Однак доленосною була участь у фільмі "Аттіла". Після виходу його на екран Джерард Батлер отримав сотні пропозицій від режисерів та став одним із найуспішніших акторів сучасності.

Тест на знання фільмів Батлера

Кожен фільм за участю зіркового іменинника був успішним. "Законослухняний громадянин", "Падіння янгола", "Гола правда", "Полювання на колишню", "Дракула 2000", "Привид опери, "300 спартанців", "Беовульф і Грендель", "Мумія: Принц Єгипту", "У пастці часу" – список успішних кінострічок Джерарда Батлера можна продовжувати довго.

А наскільки добре ви знаєте його фільмографію – перевірте завдяки тесту.

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