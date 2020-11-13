Джерерад Батлер за годы работы в Голливуде стал одним из самых успешных актеров. И секрет его успеха прост: он охотно берется за разные проекты, удивляя зрителей невероятными превращениями.

Мошенник, пылкий любовник, полицейский, мститель или романтик – кажется, все роли силу талантливому Джерарду Батлеру. 13 ноября актер празднует 51-летие. По случаю этой даты 24 канал предлагает узнать интересные факты о звездного именинника и пройти тест, который покажет, насколько вы хорошо знаете творчество именинника. Или насколько хороша у вас интуиция.

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Джерард Батлер: интересные факты об актере

В подростковом возрасте Джерард Батлер выбрал себе другую профессию и получил юридическое образование в университете Глазго. Благодаря своей харизме он на протяжении всей учебы был главой студенстского сообщества и любимцем преподавателей. После окончания вуза Джерард даже несколько лет проработал адвокатом и впоследствии понял, что это занятие не для него.

И миллионам поклонников Джерарда Батлера повезло, что в один момент он вспомнил свое школьное увлечение. Актер охотно участвовал в постановках, а потому решил попробовать свои силы в актерстве. Мотивировала Джерарда Батлера и смерть отца, которая больше заставила задуматься, о котором жизни он мечтает. Так харизматичный красавец утвердительно решил идти в кино.

Для воплощения своей мечты Джерард Батлер переехал в Лондон, где выступал в труппе местного театра. Дебют актера на экранах состоялся в 1997 году, когда он сыграл эпизодическую роль в фильме "Мисс Браун". Впоследствии харизматичного шотландца пригласили в фильм о Джеймсе Бонде. Однако судьбоносным было участие в фильме "Аттила". После выхода его на экран Джерард Батлер получил сотни предложений от режиссеров и стал одним из самых успешных актеров современности.

Тест на знание фильмов Батлера

От комедий до драм и боевиков – каждый фильм с участием звездного именинника был успешным. "Законопослушный гражданин", "Падение ангела", "Голая правда", "Охота на бывшую", "Дракула 2000", "Призрак оперы, "300 спартанцев", "Беовульф и Грендель", "Мумия: Принц Египта", "В ловушке времени" – список успешных фильмов Джерарда Батлера можно продолжать долго.

А насколько хорошо вы знаете его фильмографию – узнайте, пройдя небольшой тест.

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