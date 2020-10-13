Відома голлівудська акторка Дженніфер Еністон розповіла про поповнення в сім'ї. У домі знаменитості з'явилося цуценя породи лабрадор-ретривер.

Популярна американська акторка Дженніфер Еністон оголосила про нового члена в її сім'ї. Днями вона опублікувала в інстаграмі зворушливий ролик з новим цуценям породи лабрадор-ретривер.

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Дженніфер Еністон показала відео з собакою, який ніжився на білому дивані. Зірка зазначила, що чотирилапий так втомився, що заснув з кісточкою в роті. Нового члена родини акторка назвала Лорд Честерфілд.

Привіт! Я хотіла б представити вам нового члена нашої родини… Це (дуже втомлений) Лорд Честерфілд. Він вкрав моє серце одразу ж,

– написала під відео зірка.

Дженніфер Еністон також подякувала благодійній організації Wagmor, яка займається покинутими тваринами та шукає їм притулок. Схоже, що саме завдяки їй акторка знайшла нового чотирилапого друга.

Варто зазначити, що Дженніфер дуже любить собак. Вона вже має одного песика на прізвисько Клайд.