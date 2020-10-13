Известная голливудская актриса Дженнифер Энистон рассказала о пополнении в семье. В доме знаменитости появился щенок породы лабрадор-ретривер.

Популярная американская актриса Дженнифер Энистон объявила о новом члене в ее семье. На днях она опубликовала в инстаграме трогательный ролик с новым щенком породы лабрадор-ретривер.

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Дженнифер Энистон показала видео с псом, который нежился на белом диване. Звезда отметила, что четвероногий так устал, что уснул с косточкой во рту. Нового члена семьи актриса назвала Лорд Честерфилд.

Привет! Я хотела бы вам нового члена нашей семьи... Это (очень уставший) Лорд Честерфилд. Он украл мое сердце сразу же,

– написала под видео звезда.

Дженнифер Энистон также поблагодарила благотворительную организацию Wagmor, которая занимается брошенными животными и ищет им убежище. Похоже, что именно благодаря ей актриса нашла нового четвероногого друга.

Стоит отметить, что Дженнифер очень любит собак. Она уже имеет одну собачку по кличке Клайд.