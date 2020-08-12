Американський актор Вілл Сміт несподівано став "жертвою" гольфу. Чоловік хотів навчити свого зіркового друга – репера Джейсона Деруло грати у гольф, але його учень випадково перестарався та позбавив ідеальної усмішки Сміта.

На відеоролику, який оприлюднив Вілл Сміт у своєму інстаграмі, можна побачити, як репер Деруло замахнувся ключкою, щоб вдарити по м'ячі для гольфу і ненароком вцілив Віллу в обличчя. Схоже, удар був доволі сильним, адже в кіноактора відломились 2 передніх зуби і 1 повністю вилетів.

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Спочатку фанати вирішили, що відеоролик був постановочний, адже актор та його друг вели себе не надто переконано. Після інциденту Вілл взагалі почав усміхатись і хизуватись своїми надломленими зубами. Але в наступного дописі чоловік зробив селфі-фото з Джейсоном, де показав ушкодження.

Мені треба перестати запрошувати в гості Джейсона Деруло. Дивіться останній допис,

– пожартував 51-річний Вілл Сміт.

Схоже, такий інцидент аж ніяк не засмутив комедійного актора і вже за якийсь час він, напевне, зможе вдало відновити зуби за допомогою стоматолога. Додамо, що Вілл Сміт завжди міг похизуватись ідеальною усмішкою на публіці, тому такий прикрий випадок йому запам'ятається надовго.