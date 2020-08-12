Американский актер Уилл Смит неожиданно стал "жертвой" гольфа. Мужчина хотел научить своего звездного друга – рэпера Джейсона Деруло играть в гольф, но его ученик случайно перестарался и лишил идеальной улыбки Смита.

На видеоролике, который обнародовал Уилл Смит в своем инстаграме, можно увидеть, как рэпер Деруло замахнулся клюшкой, чтобы ударить по мячу для гольфа и ненароком попал Уиллу в лицо. Похоже, удар был довольно сильным, ведь у киноактера отломились 2 передних зуба и 1 полностью вылетел.

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Сначала фанаты решили, что видеоролик был постановочный, ведь актер и его друг вели себя не слишком убежденно. После инцидента Уилл вообще начал улыбаться и кичиться своими надломленными зубами. А в следующем посте мужчина сделал селфи-фото с Джейсоном, где показал повреждения.

Мне надо перестать приглашать в гости Джейсона Деруло. Смотрите последний пост,

– пошутил 51-летний Уилл Смит.

Похоже, такой инцидент отнюдь не огорчил комедийного актера и уже через некоторое время он, наверное, сможет удачно восстановить зубы с помощью стоматолога. Добавим, что Уилл Смит всегда мог похвастаться идеальной улыбкой на публике, поэтому такой досадный случай ему запомнится надолго.