Учасниця 6 сезону шоу "Холостяк" 25-річна Вікторія Короткова на смерть збила людину на Кутузовському проспекті в Москві. За кермом "гелендвагена" вона збила пішохода, який помер на місці аварії, а сама отримала струс мозку.

Про ДТП, яке сталось 5 жовтня близько півночі на Кутузовському проспекті, інформує "Комсомольська правда". Так, автомобіль Mercedes Gelandewagen на смерть збив пішохода, який перебігав дорогу в забороненому місці. За кермом авто була фіналістка 6 сезону російської версії шоу "Холостяк" Вікторія Короткова.

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Пішохід 39-річний Олександр Новиков від отриманих травм помер на місці аварії ще до приїзду швидкої. В авто Вікторії Короткової спрацювали подушки безпеки, а вона отримала струс мозку. Як повідомляють очевидці, спочатку дівчина не могла вимовити ні слова, а тоді в неї почалась істерика.

З місця ДТП Вікторію забрали медики. Всю ніч вона провела в лікарні, а на ранок її забрали правоохоронці. У пресі інформують, що за кермо "гелендвагена" дівчина сіла тверезою, а пішохода просто не помітила.

"Я бачила, як накривали труп і клали в мішок. Це жах! Живого місця від людини не залишилося", – стверджували свідки ДТП.

Згідно з інформацією телеграм-каналу "Life Shot", авто Mercedes Gelandewagen належить бойфренду Вікторії Короткової Рагіму Шамшилову – бізнесмену та гендиректору мережі аптек "Авиценна Фарма". За останні 3 місяці на цьому автомобілі 59 штрафів за порушення ПДР. Більшість з них за перевищення швидкості.

Відео аварії з Вікторією Коротковою

Що відомо про Вікторію Короткову

25-річна дівчина народилась в Калінінграді та здобула освіту в Калінінградському державному технічному університеті. Відомою вона стала завдяки шоу "Холостяк". У 6 сезоні проєкту вона боролась за серце співака Єгора Кріда, однак у фіналі він обрав Дарину Клюкіну.

Після зйомок в реаліті-шоу Вікторія Короткова живе в Москві, активно розвиває свій інстаграм-блог і має аудиторію у 875 тисяч підписників.