Участница 6 сезона шоу "Холостяк" 25-летняя Виктория Короткова насмерть сбила человека на Кутузовском проспекте в Москве. За рулем "гелендвагена" она сбила пешехода, который умер на месте аварии, а сама получила сотрясение мозга.

О ДТП, которое произошло 5 октября около полуночи на Кутузовском проспекте, информирует "Комсомольская правда". Так, автомобиль Mercedes Gelandewagen на смерть сбил пешехода, который перебегал дорогу в запрещенном месте. За рулем авто была финалистка 6 сезона российской версии шоу "Холостяк" Виктория Короткова.

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Пешеход 39-летний Александр Новиков от полученных травм умер на месте аварии еще до приезда скорой. В авто Виктории Коротковой сработали подушки безопасности, а она получила сотрясение мозга. Как сообщают очевидцы, сначала девушка не могла произнести ни слова, а тогда у нее началась истерика.

С места ДТП Викторию забрали медики. Всю ночь она провела в больнице, а наутро ее забрали правоохранители. В прессе информируют, что за руль "гелендвагена" девушка села трезвой, а пешехода просто не заметила.

"Я видела, как накрывали труп и клали в мешок. Это ужас! Живого места от человека не осталось", – утверждали свидетели ДТП.

Согласно информации телеграм-канала "Life Shot", авто Mercedes Gelandewagen принадлежит бойфренду Виктории Коротковой Рагиму Шамшилову – бизнесмену и гендиректору сети аптек "Авиценна Фарма". За последние 3 месяца на этом автомобиле 59 штрафов за нарушение ПДД. Большинство из них за превышение скорости.

Видео аварии с Викторией Коротковой

Что известно о Виктории Коротковой

25-летняя девушка родилась в Калининграде и получила образование в Калининградском государственном техническом университете. Известной она стала благодаря шоу "Холостяк". В 6 сезоне проекта она боролась за сердце певца Егора Крида, однако в финале он выбрал Дарью Клюкину.

После съемок в реалити-шоу Виктория Короткова живет в Москве, активно развивает свой инстаграм-блог и имеет аудиторию в 875 тысяч подписчиков.