Сьогодні, 21 жовтня, на Київщині зловмисники хотіли викрасти дитину блогерки Альони Лоран. За доньку вони вимагали 200 тисяч доларів викупу. Правоохоронці затримали злочинців у той самий день.

На своїй сторінці в інстаграмі блогерка Альона Лоран підтвердила, що зловмисники хотіли викрасти її доньку Габріелу.

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Спочатку Альона розповіла, що їй заборонено розголошувати будь-які подробиці стосовно цього. Втім, через деякий час блогерка записала 12-ти хвилинне відео, у якому розповіла деталі операції.

За її словами, за родиною злочинці стежили ще з 4 серпня. Вони добре вивчили маршрут, яким ходить няня. Зловмисником виявився сусід блогерки, з яким в неї не було жодних конфліктів чи сварок. Жінка зазначила, що вони підслуховували сімейні розмови на задньому подвір'ї, наприклад, коли йшла мова про покупку машини.

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За свідченнями правоохоронців, злочин проводився під наглядом силовиків. Вони котролювали членів угрупування, які чітко розподілили між собою ролі та навіть орендували будинок, у якому мала перебувати дівчинка до отримання коштів від батьків. Зловмисники вимагали від Альони 200 тисяч доларів.

Члени угрупування викрали дитину й привезли її до села Білогородка. Правоохоронці затримали їх під час передачі коштів. З донькою відомого блогера та телеведучої все добре, вона знаходиться вдома. Як зазначає Альона Лоран, Габріела нічого не зрозуміла і не потребує дитячого психолога.