Сегодня, 21 октября, на Киевщине злоумышленники хотели похитить ребенка блогера Алены Лоран. За дочь они требовали 200 тысяч долларов выкупа. Правоохранители задержали преступников в тот же день.

На своей странице в инстаграме блогер Алена Лоран подтвердила, что злоумышленники хотели похитить ее дочь Габриэлу.

Важно На Киевщине преступники похитили дочь блогера и телеведущей – их ловили "на живца": фото

Сначала Алена рассказала, что ей запрещено разглашать какие-либо подробности относительно этого. Впрочем, через некоторое время блогер записала 12-минутное видео, в котором рассказала детали операции.

По ее словам, за семьей преступники следили еще с 4 августа. Они хорошо изучили маршрут, по которому ходит няня. Злоумышленником оказался сосед блогера, с которым у нее не было никаких конфликтов или ссор. Женщина отметила, что они подслушивали семейные разговоры на заднем дворе, например, когда шла речь о покупке машины.

Что известно о похищении ребенка под Киевом

По свидетельствам правоохранителей, преступление проводилось под наблюдением силовиков. Они котролировали членов группировки, которые четко распределили между собой роли и даже арендовали дом, в котором должна была находиться девочка до получения средств от родителей. Злоумышленники требовали от Алены 200 тысяч долларов.

Члены группировки похитили ребенка и привезли ее в село Белогородка. Правоохранители задержали их во время передачи средств. С дочкой известного блогера и телеведущей все хорошо, она находится дома. Как отмечает Алена Лоран, Габриэла ничего не поняла и не нуждается в детском психологе.