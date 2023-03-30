Вихідні на Великдень 2023: скільки днів відпочиватимуть українці

Католики та православні відзначають Великдень у неділю, однак в різні дати – 9 і 16 квітня відповідно. Зазвичай, понеділок після Великодня був вихідним днем. Чи буде так цього року – розповідаємо далі.

Оскільки в Україні воєнний стан продовжили до 20 травня, то додаткових вихідних не буде. Отже, у квітні, як і в попередні місяці, вихідні будуть лише в суботу та неділю, повідомляє 24 Канал.

Читайте також Великдень у 2023 році: коли святкуватимуть Пасху православні, католики та греко-католики

Чому не буде додаткового вихідного на Великдень

Згідно із законом "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" в Україні скасовані додаткові вихідні у зв'язку з воєнним станом, який продовжили до 20 травня 2023 року.

Тому вихідного дня в понеділок після Великодня не буде. Українці зможуть відпочити лише 15 і 16 квітня, а 17 квітня вже буде робочим днем.



Великдень 2023 / Фото Pinterest

Які ще свята чекають українців у квітні

7 квітня - Благовіщення Пресвятої Богородиці

12 квітня - Всесвітній день авіації та космонавтики, День працівників ракетно-космічної галузі України.

22 квітня - День Землі.

26 квітня - Міжнародний день пам'яті жертв радіаційних аварій і катастроф

28 квітня - Всесвітній день охорони праці.

Автор: Діана Сікорська