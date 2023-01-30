Календар на лютий 2023: вихідні та важливі свята в останньому місяці зими
У лютому на українців очікує декілька важливих свят – День святого Валентина (14 лютого), Стрітення Господнє (15 лютого), День Державного Герба (19 лютого) і початок Великого посту (27 лютого). Оскільки цей рік не є високосним, то лютий буде мати рівно чотири тижні – 28 днів.
Офіційні вихідні дні в Україні у лютому 2023 – лише суботи та неділі. Відповідно українці будуть мати 8 офіційних вихідних: 4 і 5 лютого, 11 і 12 лютого, 18 і 19 лютого та 25 і 26 лютого. Тож робочих днів буде – 20, зазначає 24 Канал.
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Нагадуємо, що 16 листопада 2022 року Верховна Рада України подовжила дію воєнного стану до 19 лютого 2023 року. Тому, згідно з законом "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" у лютому не буде додаткових вихідних. Однак, це стосується державних підприємств та установ. У приватних компаніях можуть регулювати самостійно графік роботи та час відпочинку.
Календар свят у лютому 2023
2 лютого – День безпечного інтернету.
4 лютого – Всесвітній день боротьби проти раку.
6 лютого – Міжнародний день бармена.
9 лютого – Міжнародний день стоматолога.
11 лютого – Всесвітній день хворого.
14 лютого – День святого Валентина та День комп'ютерника.
15 лютого – Міжнародний день онкохворої дитини; День вшанування учасників бойових дій на території інших держав; Стрітення Господнє.
Календар на лютий 2023 – свята та вихідні / Фото Canva
16 лютого – День єднання.
17 лютого – День спонтанного прояву доброти.
19 лютого – День Державного герба України.
20 лютого – Всесвітній день соціальної справедливості та початок Масниці.
21 лютого – Міжнародний день рідної мови.
22 лютого – Міжнародний день підтримки жертв злочинів.
27 лютого – Початок Великого посту.