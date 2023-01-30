Официальные выходные дни в Украине в феврале 2023 – только субботы и воскресенья. Соответственно украинцы будут иметь 8 официальных выходных: 4 и 5 февраля, 11 и 12 февраля, 18 и 19 февраля и 25 и 26 февраля. Так что рабочих дней будет – 20, отмечает 24 Канал.

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Напомним, что 16 ноября 2022 года Верховная Рада Украины продлила действие военного положения до 19 февраля 2023 года. Поэтому, согласно закону "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", в феврале не будет дополнительных выходных. Однако это касается государственных предприятий и учреждений. В частных компаниях могут самостоятельно регулировать график работы и время отдыха.

Календарь праздников в феврале 2023

2 февраля – День безопасного интернета.

4 февраля – Всемирный день борьбы против рака.

6 февраля – Международный день бармена.

9 февраля – Международный день стоматолога.

11 февраля – Всемирный день больного.

14 февраля – День святого Валентина и День компьютерщика.

15 февраля – Международный день онкобольного ребенка; День чествования участников боевых действий на территории других государств; Сретение Господне.

Календарь на февраль 2023 – праздники и выходные / Фото Canva

16 февраля – День единения.

17 февраля – День спонтанного проявления доброты.

19 февраля – День Государственного герба Украины.

20 февраля – Всемирный день социальной справедливости и начало Масленицы.

21 февраля – Международный день родного языка.

22 февраля – Международный день поддержки жертв преступлений.

27 февраля – Начало Великого поста.