Вихідні у грудні-2021: скільки днів українці відпочиватимуть в останньому місяці року

25 листопада 2021 , 11:31
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Джерело:

24 канал

Перший місяць зими й останній місяць року – грудень завжди чарує своєю атмосферою дива. У цей магічний час на українців чекає безліч визначних свят, до прикладу, День святого Миколая, Святвечір й Різдво вірян західного обряду. До деяких із цих дат прикріплені офіційні вихідні, під час яких працівники України зможуть досхочу насолодитись святковим настроєм.

У грудні жителі України отримають 21 робочий день та 10 вихідних. Окрім звичайних субот і неділь, українці отримають додатковий державний вихідний, який прикріплений до Різдва Христового 25 грудня. 

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Календар офіційний вихідних у грудні-2021

У 2021 році Різдво віряни західного обряду святкуватимуть 25 грудня, яке випало на суботу. Тож згідно з чинним законодавством, вихідний переноситься на найближчий робочий день – на понеділок. Це означає, що 27 грудня ми працювати не будемо.

Державні вихідні у грудні 2021 / Фото 24 канал

Свято Нового року українці зустрічатимуть з 31 грудня на 1 січня. Передсвятковий день 31 грудня, який випав на п'ятницю, влада рекомендує зменшити на одну робочу годину. Проте, це вирішуватиметься індивідуально у компаніях.

Релігійні свята та визначні дати у грудні-2021

  • 1 грудня – Всесвітній день боротьби проти СНІДу, День працівників прокуратури, День невролога.

  • 2 грудня – Міжнародний день боротьби за скасування рабства.

  • 3 грудня – Міжнародний день людей з інвалідністю.

  • 4 грудня – Введення в храм Пресвятої Богородиці, День обіймів.

  • 5 грудня – День працівників статистики, Міжнародний день добровольців в ім'я економічного і соціального розвитку.

  • 6 грудня – День Збройних Сил України.

  • 7 грудня – День пам'яті великомучениці Катерини, Міжнародний день цивільної авіації; День місцевого самоврядування.

  • 9 грудня – Міжнародний день боротьби проти корупції.

  • 10 грудня – День прав людини, Всесвітній день футболу.

  • 11 грудня – Міжнародний день гір.

  • 12 грудня – День Сухопутних військ Збройних Сил України.

  • 13 Грудня – День святого Андрія Первозванного, Всесвітній день дитячого телебачення і радіомовлення.

  • 14 грудня – День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (День ліквідатора).

  • 15 грудня – День працівника суду.

  • 17 грудня – День великомучениці Варвари, День працівника державної виконавчої служби.


Святкові дні у грудні 2021 / Фото Pixabay

  • 18 грудня – Міжнародний день мігрантів, День святого Сави, День працівників органів РАЦСу.

  • 19 грудня – День Святого Миколая, Міжнародний день допомоги бідним, День адвокатури.

  • 20 грудня – Міжнародний день солідарності людей.

  • 22 грудня – День енергетика, Зачаття Марії Діви святою Анною, Ікони Божої Матері "Несподівана радість", День дипломатичної служби України.

  • 24 грудня – День працівників архівних установ, католицький Святвечір.

  • 25 грудня – Різдво Христове.

  • 26 грудня – День подарунків.

  • 28 грудня – Ханука, Міжнародний день кіно.

  • 31 грудня – останній день року.

Автор: Андріана Будиш