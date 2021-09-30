Вихідні у жовтні-2021: скільки вільного часу українці отримають в другому місяці осені

Жовтень – пора опалого листя й додаткових вихідних для жителів України! У другому місяці осені на українських працівників чекають такі визначні дати як День захисника України, Покрови Пресвятої Богородиці та День Українського козацтва.

У жовтні-2021 на працівників України чекає 20 робочих днів і 11 вихідних. У цьому місяці ми святкуватимемо великий день – День захисника України. Кожного року свято відзначають 14 жовтня, яке у 2021 році випало на четвер.

До слова Вихідні у 2021 році: календар свят в Україні

День захисника України святкують з 2015 року на державному рівні, тож до цього дня офіційно прикріплений вихідний. Для того, щоб "не розривати" вихідні, уряд пропонує установам додати ще один вихідний – 15 жовтня, який працівники відроблятимуть 23 жовтня.

Офіційні вихідні дні у жовтні 2021



Вихідні у жовтні-2021 / Фото 24 канал

Календар святкових днів у вересні 2021

1 жовтня – Міжнародний День музики, Міжнародний день літніх людей.

3 жовтня – День працівника освіти (День вчителя), створення Всесвітньої федерації профспілок.

4 жовтня – Міжнародний День лікаря, Всесвітній День архітектора.

6 жовтня – Зачаття чесного, славного Пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна.

8 жовтня – День юриста України.

9 жовтня – День ріелтора, Всесвітній день пошти, День (преставлення) Апостола і євангеліста Іоанна Богослова.

10 жовтня – День працівників стандартизації та метрології, День художника, День працівників Державної санітарно-епідеміологічної служби.

12 жовтня – День кадрового працівника.

14 жовтня – День українського козацтва, День захисника України, Покров Пресвятої Богородиці.

15 жовтня – пам'ять Блаженного Андрія.

16 жовтня – Всесвітній день анестезіолога, День працівника целюлозно-паперової промисловості.



Свята у жовтні 2021 / Фото Pixabay