Вересень-2021: скільки вихідних українці отримають у першому місяці осені

31 серпня 2021 , 18:32
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Джерело:

24 канал

Початок осені часто дає нам величезний старт і надхнення до нового. Відійшовши від веселого й безтурботного літа, ми знову налаштовуємось на працю й навчання, аби досягати все більше висот. Однак й у шаленому ритмі життя також потрібно відпочивати. Про вихідні у вересні-2021 дізнавайтесь далі у матеріалі.

Традиційно вересень налічує 30 календарних днів. Первісток осені подарує українським працівникам 22 робочих дні й 8 вихідних – це суботи й неділі. В українському законодавстві не встановлено державних вихідних на цей місяць, тож додаткового офіційного відпочинку не передбачується.

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Офіційні вихідні дні у вересні 2021


Вересень 2021: державні вихідні / Фото 24 канал

Календар святкових днів у вересні 2021

  • 1 вересня – День знань

  • 2 вересня – День нотаріату

  • 6 вересня – Міжнародний день підприємця

  • 7 – 8 вересня – Рош-аШана 

  • 8 вересня – День солідарності журналістів; Стрітення Володимирської ікони Пресвятої Богородиці

  • 9 вересня – Міжнародний день краси

  • 11 вересня – Усікновення глави Івана Предтечі

  • 12 вересня – День програміста, День фізкультури і спорту

  • 13 вересня – День танкіста

  • 14 вересня – початок індикта – церковне новоліття


Вихідні у вересні 2021 / Фото Unsplash

  • 16 вересня – День HR-менеджера

  • 17 вересня – День рятувальника, ікони Пресвятої Богородиці Неопалима Купина

  • 19 вересня – День фармацевта

  • 21 вересня – День миру, Різдво Пресвятої Богородиці

  • 27 вересня – День машинобудівника, День туризму, День вихователя, Воздвиження Чесного Хреста Господнього

  • 30 вересня – День перекладача, Всеукраїнський день бібліотек, День мучениць Віри, Надії, Любові і матері їх Софії

Автор: Андріана Будиш