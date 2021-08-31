Вересень-2021: скільки вихідних українці отримають у першому місяці осені
Джерело:24 канал
Початок осені часто дає нам величезний старт і надхнення до нового. Відійшовши від веселого й безтурботного літа, ми знову налаштовуємось на працю й навчання, аби досягати все більше висот. Однак й у шаленому ритмі життя також потрібно відпочивати. Про вихідні у вересні-2021 дізнавайтесь далі у матеріалі.
Традиційно вересень налічує 30 календарних днів. Первісток осені подарує українським працівникам 22 робочих дні й 8 вихідних – це суботи й неділі. В українському законодавстві не встановлено державних вихідних на цей місяць, тож додаткового офіційного відпочинку не передбачується.
Читайте Вихідні у 2021 році: календар свят в Україні
Офіційні вихідні дні у вересні 2021
Вересень 2021: державні вихідні / Фото 24 канал
Календар святкових днів у вересні 2021
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1 вересня – День знань
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2 вересня – День нотаріату
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6 вересня – Міжнародний день підприємця
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7 – 8 вересня – Рош-аШана
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8 вересня – День солідарності журналістів; Стрітення Володимирської ікони Пресвятої Богородиці
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9 вересня – Міжнародний день краси
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11 вересня – Усікновення глави Івана Предтечі
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12 вересня – День програміста, День фізкультури і спорту
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13 вересня – День танкіста
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14 вересня – початок індикта – церковне новоліття
Вихідні у вересні 2021 / Фото Unsplash
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16 вересня – День HR-менеджера
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17 вересня – День рятувальника, ікони Пресвятої Богородиці Неопалима Купина
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19 вересня – День фармацевта
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21 вересня – День миру, Різдво Пресвятої Богородиці
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27 вересня – День машинобудівника, День туризму, День вихователя, Воздвиження Чесного Хреста Господнього
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30 вересня – День перекладача, Всеукраїнський день бібліотек, День мучениць Віри, Надії, Любові і матері їх Софії