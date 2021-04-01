Вихідні у квітні 2021: скільки відпочиватимуть українці у другому місяці весни

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Джерело:

24 канал

З приходом весни нам все більше й більше хочеться виходити на вулицю й ловити промінці весняного сонця. Та й із настанням тепла виникає велике бажання розслабитись й віддалитись від робочих справ. Тож, скільки вихідних ми отримаємо у квітні читайте далі.

Другий місяць весни – квітень традиційно налічує 30 днів. У цьому місяці на українців чекає 22 робочих дні, а також буде 4 суботи та 4 неділі, які є вихідними. Квітень багатий на визначні дати, як наприклад Пасха Господня християн західного обряду (4 квітня) чи Благовіщення, яке православні віряни святкуватимуть 7 квітня. Однак, державних свят у квітні немає, тож офіційних вихідних, встановлених законодавством, не передбачується.

До теми Коли Великдень 2021: дата свята й традиції

Офіційні вихідні дні у квітні 2021


Вихідні у квітні 2021 / Інфографіка 24 каналу

Календар святкових днів у квітні 2021

  • 1 квітня – День сміху
  • 2 квітня – Всесвітній день поширення інформації про проблему аутизму, Міжнародний день дитячої книги
  • 4 квітня – День заснування НАТО, Міжнародний День бродячих тварин, католицька Пасха
  • 6 квітня – Міжнародний день спорту на благо миру та розвитку
  • 7 квітня – Всесвітній день здоров'я, Благовіщення
  • 8 квітня – Міжнародний день ромів
  • 11 квітня – Міжнародний день звільнення в’язнів фашистських концтаборів, Всесвітній день боротьби з хворобою Паркінсона
  • 12 квітня – Всесвітній день авіації і космонавтики, День працівників ракетно-космічної галузі України, День скаута в Україні
  • 13 квітня – початок Рамадану


Календар святкових днів у квітні 2021

  • 15 квітня – День працівників кримінального розшуку України, День фахівця з радіоелектронної боротьби
  • 16 квітня – Всесвітній день голосу
  • 17 квітня – День довкілля, Всесвітній день боротьби з гемофілією, День пожежної охорони України
  • 18 квітня – Міжнародний день пам'яток та видатних місць
  • 21 квітня – Всесвітній день творчості та інноваційної діяльності, Міжнародний день секретаря
  • 22 квітня – Всесвітній день Матері-Землі
  • 23 квітня – Всесвітній день книги й авторського права, Всеукраїнський день психолога
  • 24 квітня – Міжнародний день солідарності молоді, Лазарева субота
  • 25 квітня – Вербна неділя, День доньки, Міжнародний День ДНК
  • 26 квітня – Всесвітній день інтелектуальної власності, День Чорнобильської трагедії, початок Страсного тижня
  • 28 квітня – Всесвітній день охорони праці, День джинсів
  • 29 квітня – Чистий четвер, День пам'яті всіх жертв застосування хімічної зброї, Міжнародний день танцю
  • 30 квітня – Страсна п'ятниця, Вальпургієва ніч