Вихідні у квітні 2021: скільки відпочиватимуть українці у другому місяці весни

12:07

З приходом весни нам все більше й більше хочеться виходити на вулицю й ловити промінці весняного сонця. Та й із настанням тепла виникає велике бажання розслабитись й віддалитись від робочих справ. Тож, скільки вихідних ми отримаємо у квітні читайте далі.