З приходом весни нам все більше й більше хочеться виходити на вулицю й ловити промінці весняного сонця. Та й із настанням тепла виникає велике бажання розслабитись й віддалитись від робочих справ. Тож, скільки вихідних ми отримаємо у квітні читайте далі.

Другий місяць весни – квітень традиційно налічує 30 днів. У цьому місяці на українців чекає 22 робочих дні, а також буде 4 суботи та 4 неділі, які є вихідними. Квітень багатий на визначні дати, як наприклад Пасха Господня християн західного обряду (4 квітня) чи Благовіщення, яке православні віряни святкуватимуть 7 квітня. Однак, державних свят у квітні немає, тож офіційних вихідних, встановлених законодавством, не передбачується. До теми Коли Великдень 2021: дата свята й традиції Офіційні вихідні дні у квітні 2021

Вихідні у квітні 2021 / Інфографіка 24 каналу Календар святкових днів у квітні 2021 1 квітня – День сміху

2 квітня – Всесвітній день поширення інформації про проблему аутизму, Міжнародний день дитячої книги

4 квітня – День заснування НАТО, Міжнародний День бродячих тварин, католицька Пасха

6 квітня – Міжнародний день спорту на благо миру та розвитку

7 квітня – Всесвітній день здоров'я, Благовіщення

8 квітня – Міжнародний день ромів

11 квітня – Міжнародний день звільнення в’язнів фашистських концтаборів, Всесвітній день боротьби з хворобою Паркінсона

12 квітня – Всесвітній день авіації і космонавтики, День працівників ракетно-космічної галузі України, День скаута в Україні

13 квітня – початок Рамадану

Календар святкових днів у квітні 2021 15 квітня – День працівників кримінального розшуку України, День фахівця з радіоелектронної боротьби

16 квітня – Всесвітній день голосу

17 квітня – День довкілля, Всесвітній день боротьби з гемофілією, День пожежної охорони України

18 квітня – Міжнародний день пам'яток та видатних місць

21 квітня – Всесвітній день творчості та інноваційної діяльності, Міжнародний день секретаря

22 квітня – Всесвітній день Матері-Землі

23 квітня – Всесвітній день книги й авторського права, Всеукраїнський день психолога

24 квітня – Міжнародний день солідарності молоді, Лазарева субота

25 квітня – Вербна неділя, День доньки, Міжнародний День ДНК

26 квітня – Всесвітній день інтелектуальної власності, День Чорнобильської трагедії, початок Страсного тижня

28 квітня – Всесвітній день охорони праці, День джинсів

29 квітня – Чистий четвер, День пам'яті всіх жертв застосування хімічної зброї, Міжнародний день танцю

30 квітня – Страсна п'ятниця, Вальпургієва ніч