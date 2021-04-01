Выходные в апреле 2021: сколько будут отдыхать украинцы во втором месяце весны
С приходом весны нам все больше и больше хочется выходить на улицу и ловить лучи весеннего солнца. Да и с наступлением тепла возникает большое желание расслабиться и отдалиться от рабочих дел. Поэтому, сколько выходных мы получим в апреле читайте дальше.
Источник:24 канал
Второй месяц весны – апрель традиционно насчитывает 30 дней. В этом месяце украинцев ждет 22 рабочих дня, а также будет 4 субботы и 4 воскресенья, которые являются выходными. Апрель богат на выдающиеся даты, как например Пасха Господня христиан западного обряда (4 апреля) или Благовещение, которое православные верующие будут праздновать 7 апреля. Однако, государственных праздников в апреле нет, поэтому официальных выходных, установленных законодательством, не предусматривается.
К теме Когда Пасха 2021: дата праздника и традиции
Официальные выходные дни в апреле 2021
Выходные в апреле 2021 / Инфографика 24 канала
Календарь праздничных дней в апреле 2021
- 1 апреля – День смеха
- 2 апреля – Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма, Международный день детской книги
- 4 апреля – День основания НАТО, Международный День бродячих животных, католическая Пасха
- 6 апреля – Международный день спорта на благо мира и развития
- 7 апреля – Всемирный день здоровья, Благовещение
- 8 апреля – Международный день цыган
- 11 апреля – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей, Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона
- 12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики, День работников ракетно-космической отрасли Украины, День скаута в Украине
- 13 апреля – начало Рамадана
Календарь праздничных дней в апреле 2021
- 15 апреля – День работников уголовного розыска Украины, День специалиста по радиоэлектронной борьбе
- 16 апреля – Всемирный день голоса
- 17 апреля – День окружающей среды, Всемирный день борьбы с гемофилией, День пожарной охраны Украины
- 18 апреля – Международный день достопримечательностей и выдающихся мест
- 21 апреля – Всемирный день творчества и инновационной деятельности, Международный день секретаря
- 22 апреля – Всемирный день Матери-Земли
- 23 апреля – Всемирный день книги и авторского права, Всеукраинский день психолога
- 24 апреля – Международный день солидарности молодежи, Лазарева суббота
- 25 апреля – Вербное воскресенье, День дочери, Международный день ДНК
- 26 апреля – Всемирный день интеллектуальной собственности, День Чернобыльской трагедии, начало Страстной недели
- 28 апреля – Всемирный день охраны труда, День джинсов
- 29 апреля – Чистый четверг, День памяти всех жертв применения химического оружия, Международный день танца
- 30 апреля – Страстная пятница, Вальпургиева ночь
Поделиться новостью