С приходом весны нам все больше и больше хочется выходить на улицу и ловить лучи весеннего солнца. Да и с наступлением тепла возникает большое желание расслабиться и отдалиться от рабочих дел. Поэтому, сколько выходных мы получим в апреле читайте дальше.

Второй месяц весны – апрель традиционно насчитывает 30 дней. В этом месяце украинцев ждет 22 рабочих дня, а также будет 4 субботы и 4 воскресенья, которые являются выходными. Апрель богат на выдающиеся даты, как например Пасха Господня христиан западного обряда (4 апреля) или Благовещение, которое православные верующие будут праздновать 7 апреля. Однако, государственных праздников в апреле нет, поэтому официальных выходных, установленных законодательством, не предусматривается.

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Официальные выходные дни в апреле 2021



Выходные в апреле 2021 / Инфографика 24 канала

Календарь праздничных дней в апреле 2021

1 апреля – День смеха

2 апреля – Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма, Международный день детской книги

4 апреля – День основания НАТО, Международный День бродячих животных, католическая Пасха

6 апреля – Международный день спорта на благо мира и развития

7 апреля – Всемирный день здоровья, Благовещение

8 апреля – Международный день цыган

11 апреля – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей, Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона

12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики, День работников ракетно-космической отрасли Украины, День скаута в Украине

13 апреля – начало Рамадана



Календарь праздничных дней в апреле 2021