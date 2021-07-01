Вихідні у липні 2021: скільки днів українці відпочиватимуть у другому місяці літа

1 липня 2021 , 09:08
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Джерело:

24 канал

Липень – середина літа, яка насичена спекою, сонцем, думками про відпочинок й відпустку. Українські працівники вже починають ставити собі питання чи отримають вони додатковий вихідний у цьому місяці. Для того, щоб знати, як планувати свій відпочинок й скільки вихідних ми отримаємо у липні – читайте наш матеріал.

Другий місяць літа тішить теплом й неймовірною атмосферою, про яку ми мріяли ще під час снігів і лютих морозів. Традиційно у липні налічується 31 день. У цьому місяці на українців чекає 22 робочих дні, а також 9 днів вихідних – це суботи і неділі. Хоч липень і багатий на різноманітні свята, державних вихідних у ньому не передбачено.

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Офіційні вихідні у липні 2021


Вихідні у липні 2021 / Фото 24 канал

Календар святкових днів у липні 2021

  • 1 липня – День архітектури України
     
  • 2 липня – День податківця України, Міжнародний день спортивного журналіста
     
  • 4 липня – День Військово-морських сил України (День флоту України), День Національної поліції України, День судового експерта України, День працівників морського і річкового флоту
     
  • 5 липня – День звільнення Слов'янська та Краматорська від проросійських терористів
     
  • 6 липня – Всесвітній день поцілунку
     
  • 7 липня – День працівника природно-заповідної справи
     
  • 11 липня – День рибалки, Всесвітній день народонаселення, Всесвітній день шоколаду
     
  • 12 липня – Всесвітній день бортпровідника
     
  • 15 липня – День українських миротворців


Вихідні і свята в липні 2021 / Фото Pixabay

  • 16 липня – День бухгалтера
     
  • 18 липня – День металурга, Міжнародний день Нельсона Мандели
     
  • 20 липня – Міжнародний день шахів
     
  • 22 липня – День визволення Сіверськодонецька від незаконних збройних формувань
     
  • 25 липня – День зубного техніка, День працівників торгівлі
     
  • 26 липня – День парашутиста
     
  • 28 липня – Міжнародний день боротьби з гепатитами, День PR-спеціаліста, День хрещення Київської Русі
     
  • 29 липня – День Сил спеціальних операцій Збройних сил України
     
  • 30 липня – Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми, Міжнародний день дружби, День системного адміністратора
Автор: Квітослава Туз