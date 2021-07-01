Второй месяц лета радует теплом и невероятной атмосферой, о которой мы мечтали еще во время снегов и лютых морозов. Традиционно в июле насчитывается 31 день. В этом месяце украинцев ждет 22 рабочих дня, а также 9 дней выходных – это субботы и воскресенья. Хоть июль и богат на разнообразные праздники, государственных выходных в нем не предусмотрено.

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Официальные выходные в июле 2021



Выходные в июле 2021 / Фото 24 канал

Календарь праздничных дней в июле 2021

1 июля – День архитектуры Украины

2 июля – День налоговика Украины, Международный день спортивного журналиста

4 июля – День Военно-морских сил Украины (День флота Украины), День Национальной полиции Украины, День судебного эксперта Украины, День работников морского и речного флота

5 июля – День освобождения Славянска и Краматорска от пророссийских террористов

6 июля – Всемирный день поцелуя

7 июля – День работника природно-заповедного дела

11 июля – День рыбака, Всемирный день народонаселения, Всемирный день шоколада

12 июля – Всемирный день бортпроводника

15 июля – День украинских миротворцев



Выходные и праздники в июле 2021 / Фото Pixabay

16 июля – День бухгалтера

18 июля – День металлурга, Международный день Нельсона Манделы

20 июля – Международный день шахмат

22 июля – День освобождения Северодонецка от незаконных вооруженных формирований

25 июля – День зубного техника, День работников торговли

26 июля – День парашютиста

28 июля – Международный день борьбы с гепатитами, День PR-специалиста, День крещения Киевской Руси

29 июля – День Сил специальных операций Вооруженных сил Украины

30 июля – Всемирный день борьбы с торговлей людьми, Международный день дружбы, День системного администратора