Другий місяць літа тішить теплом й неймовірною атмосферою, про яку ми мріяли ще під час снігів і лютих морозів. Традиційно у липні налічується 31 день. У цьому місяці на українців чекає 22 робочих дні, а також 9 днів вихідних – це суботи і неділі. Хоч липень і багатий на різноманітні свята, державних вихідних у ньому не передбачено.
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Офіційні вихідні у липні 2021
Вихідні у липні 2021 / Фото 24 канал
Календар святкових днів у липні 2021
- 1 липня – День архітектури України
- 2 липня – День податківця України, Міжнародний день спортивного журналіста
- 4 липня – День Військово-морських сил України (День флоту України), День Національної поліції України, День судового експерта України, День працівників морського і річкового флоту
- 5 липня – День звільнення Слов'янська та Краматорська від проросійських терористів
- 6 липня – Всесвітній день поцілунку
- 7 липня – День працівника природно-заповідної справи
- 11 липня – День рибалки, Всесвітній день народонаселення, Всесвітній день шоколаду
- 12 липня – Всесвітній день бортпровідника
- 15 липня – День українських миротворців
Вихідні і свята в липні 2021 / Фото Pixabay
- 16 липня – День бухгалтера
- 18 липня – День металурга, Міжнародний день Нельсона Мандели
- 20 липня – Міжнародний день шахів
- 22 липня – День визволення Сіверськодонецька від незаконних збройних формувань
- 25 липня – День зубного техніка, День працівників торгівлі
- 26 липня – День парашутиста
- 28 липня – Міжнародний день боротьби з гепатитами, День PR-спеціаліста, День хрещення Київської Русі
- 29 липня – День Сил спеціальних операцій Збройних сил України
- 30 липня – Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми, Міжнародний день дружби, День системного адміністратора