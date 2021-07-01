Другий місяць літа тішить теплом й неймовірною атмосферою, про яку ми мріяли ще під час снігів і лютих морозів. Традиційно у липні налічується 31 день. У цьому місяці на українців чекає 22 робочих дні, а також 9 днів вихідних – це суботи і неділі. Хоч липень і багатий на різноманітні свята, державних вихідних у ньому не передбачено.

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Офіційні вихідні у липні 2021



Вихідні у липні 2021 / Фото 24 канал

Календар святкових днів у липні 2021

1 липня – День архітектури України



2 липня – День податківця України, Міжнародний день спортивного журналіста



4 липня – День Військово-морських сил України (День флоту України), День Національної поліції України, День судового експерта України, День працівників морського і річкового флоту



5 липня – День звільнення Слов'янська та Краматорська від проросійських терористів



6 липня – Всесвітній день поцілунку



7 липня – День працівника природно-заповідної справи



11 липня – День рибалки, Всесвітній день народонаселення, Всесвітній день шоколаду



12 липня – Всесвітній день бортпровідника



15 липня – День українських миротворців



Вихідні і свята в липні 2021 / Фото Pixabay