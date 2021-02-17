Вихідні у березні 2021: скільки днів українці відпочиватимуть у першому місяці весни
"Первісток" весни – березень не лише дає нам ковток свіжого повітря, а й нові ідеї та плани. Кожен з нас після затяжних холодних днів мріє трішки відпочити і насолодитися першими весняними променями сонця.
Джерело:24 канал
Традиційно, березень налічує 31 день. У цьому місяці на українців чекає 22 робочих дні, а також буде 4 суботи та 4 неділі, які є вихідними. Перший місяць весни подарує нам не тільки тепло й пробудження опісля зими, а й додатковий вихідний день. Міжнародне жіноче свято, яке відзначають 8 березня, випадає на понеділок, тож цей день офіційно вважатиметься вихідним.
Також Вихідні у 2021 році: календар свят в Україні
Офіційні вихідні дні у березні 2021
З урахуванням додаткового вихідного, українці загалом отримають 9 днів для відпочинку. Також, зважаючи на 8 березня, що пройде у понеділок – ми отримаємо 3 вихідних підряд, враховуючи суботу й неділю.
Офіційні вихідні дні: березень 2021 / Інфографіка 24 каналу
Календар святкових днів у лютому 2021
- 1 березня – перший день весни, Всесвітній день імунітету.
- 3 березня – День письменника, Всесвітній день дикої природи.
- 6 березня – Міжнародний день зубного лікаря, Вселенська батьківська субота.
- 8 березня – Міжнародний жіночий день, початок Масляної.
- 9 березня – День народження Тараса Шевченка, Міжнародний день ді-джея.
- 13 березня – Всесвітній день сну.
- 14 березня – Прощена неділя.
- 15 березня – початок Великого посту.
- 17 березня – День святого Патрика.
- 20 березня - День весняного рівнодення, Міжнародний день щастя, День Землі.
- 21 березня - Всесвітній день поезії, Міжнародний день лісів, День працівників ЖКГ і побутового обслуговування населення, Міжнародний день людини з синдромом Дауна.
Святкові дні у березні 2021 / Pixabay
- 22 березня – День таксиста.
- 23 березня – Всесвітній день метеоролога, День цуценят.
- 24 березня – Всесвітній день боротьби з туберкульозом.
- 25 березня – День Служби безпеки України.
- 26 березня – Фіолетовий день (День хворих людей на епілепсію).
- 27 березня – Міжнародний день театру, початок Песаху (єврейської Пасхи).
- 28 березня – Година Землі.
- 29 березня – перехід на літній час (у ніч з 29 на 30 березня).
- 30 березня – День олівця, День прогулянки в парку.
Поділитися новиною