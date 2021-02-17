"Первісток" весни – березень не лише дає нам ковток свіжого повітря, а й нові ідеї та плани. Кожен з нас після затяжних холодних днів мріє трішки відпочити і насолодитися першими весняними променями сонця.

Традиційно, березень налічує 31 день. У цьому місяці на українців чекає 22 робочих дні, а також буде 4 суботи та 4 неділі, які є вихідними. Перший місяць весни подарує нам не тільки тепло й пробудження опісля зими, а й додатковий вихідний день. Міжнародне жіноче свято, яке відзначають 8 березня, випадає на понеділок, тож цей день офіційно вважатиметься вихідним.

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Офіційні вихідні дні у березні 2021

З урахуванням додаткового вихідного, українці загалом отримають 9 днів для відпочинку. Також, зважаючи на 8 березня, що пройде у понеділок – ми отримаємо 3 вихідних підряд, враховуючи суботу й неділю.



Офіційні вихідні дні: березень 2021 / Інфографіка 24 каналу

Календар святкових днів у лютому 2021

1 березня – перший день весни, Всесвітній день імунітету.

3 березня – День письменника, Всесвітній день дикої природи.

6 березня – Міжнародний день зубного лікаря, Вселенська батьківська субота.

8 березня – Міжнародний жіночий день, початок Масляної.

9 березня – День народження Тараса Шевченка, Міжнародний день ді-джея.

13 березня – Всесвітній день сну.

14 березня – Прощена неділя.

15 березня – початок Великого посту.

17 березня – День святого Патрика.

20 березня - День весняного рівнодення, Міжнародний день щастя, День Землі.

21 березня - Всесвітній день поезії, Міжнародний день лісів, День працівників ЖКГ і побутового обслуговування населення, Міжнародний день людини з синдромом Дауна.



Святкові дні у березні 2021 / Pixabay