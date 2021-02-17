Выходные в марте 2021: сколько дней украинцы будут отдыхать в первом месяце весны
"Первенец" весны – март – не только дает нам глоток свежего воздуха, но и новые идеи и планы. Каждый из нас после затяжных холодных дней мечтает немного отдохнуть и насладиться первыми весенними лучами солнца.
Источник:24 канал
Традиционно, март насчитывает 31 день. В этом месяце украинцев ждут 22 рабочих дня, а также будет 4 субботы и 4 воскресенья, которые являются выходными. Первый месяц весны подарит нам не только тепло и пробуждение после зимы, но и дополнительный выходной день. Международный женский праздник, который отмечают 8 Марта, выпадает на понедельник, потому этот день официально будет считаться выходным.
Читайте также Выходные в 2021 году: календарь праздников в Украине
Официальные выходные дни в марте 2021
С учетом дополнительного выходного, украинцы в целом получат 9 дней для отдыха. Также, несмотря на 8 марта, который пройдет в понедельник, мы получим 3 выходных подряд, учитывая субботу и воскресенье.
Официальные выходные дни: март 2021 / инфографика 24 канала
Календарь праздничных дней в марте 2021
- 1 марта – первый день весны, Всемирный день иммунитета.
- 3 марта – День писателя, Всемирный день дикой природы.
- 6 марта – Международный день зубного врача, Вселенская родительская суббота.
- 8 марта – Международный женский день, начало Масленицы.
- 9 марта – День рождения Тараса Шевченко, Международный день ди-джея.
- 13 марта – Всемирный день сна.
- 14 марта – Прощеное воскресенье.
- 15 марта – начало Великого поста.
- 17 марта – День святого Патрика.
- 20 марта – День весеннего равноденствия, Международный день счастья, День Земли.
- 21 марта – Всемирный день поэзии, Международный день лесов, День работников ЖКХ и бытового обслуживания населения, Международный день человека с синдромом Дауна.
Праздничные дни в марте 2021
- 22 марта – День таксиста.
- 23 марта – Всемирный день метеоролога, День щенков.
- 24 марта – Всемирный день борьбы с туберкулезом.
- 25 марта – День Службы безопасности Украины.
- 26 марта – Фиолетовый день (День больных эпилепсией).
- 27 марта – Международный день театра, начало Песаха (еврейской Пасхи).
- 28 марта – Час Земли.
- 29 марта – переход на летнее время (в ночь с 29 на 30 марта).
- 30 марта – День карандаша, День прогулки в парке.
Поделиться новостью