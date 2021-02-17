"Первенец" весны – март – не только дает нам глоток свежего воздуха, но и новые идеи и планы. Каждый из нас после затяжных холодных дней мечтает немного отдохнуть и насладиться первыми весенними лучами солнца.

Традиционно, март насчитывает 31 день. В этом месяце украинцев ждут 22 рабочих дня, а также будет 4 субботы и 4 воскресенья, которые являются выходными. Первый месяц весны подарит нам не только тепло и пробуждение после зимы, но и дополнительный выходной день. Международный женский праздник, который отмечают 8 Марта, выпадает на понедельник, потому этот день официально будет считаться выходным.

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Официальные выходные дни в марте 2021

С учетом дополнительного выходного, украинцы в целом получат 9 дней для отдыха. Также, несмотря на 8 марта, который пройдет в понедельник, мы получим 3 выходных подряд, учитывая субботу и воскресенье.



Официальные выходные дни: март 2021 / инфографика 24 канала

Календарь праздничных дней в марте 2021

1 марта – первый день весны, Всемирный день иммунитета.

3 марта – День писателя, Всемирный день дикой природы.

6 марта – Международный день зубного врача, Вселенская родительская суббота.

8 марта – Международный женский день, начало Масленицы.

9 марта – День рождения Тараса Шевченко, Международный день ди-джея.

13 марта – Всемирный день сна.

14 марта – Прощеное воскресенье.

15 марта – начало Великого поста.

17 марта – День святого Патрика.

20 марта – День весеннего равноденствия, Международный день счастья, День Земли.

21 марта – Всемирный день поэзии, Международный день лесов, День работников ЖКХ и бытового обслуживания населения, Международный день человека с синдромом Дауна.



Праздничные дни в марте 2021