Переход на летнее время: когда в Украине переведут часы на час вперед
Ежегодно, в конце марта, украинцы переходят на летнее время и переводят стрелки своих часов на один час вперед. Это означает, что мы будем спать на час меньше, чем раньше.
Источник:24 канал
Дважды в год стрелки часов переводятся на час в более чем 100 странах мира. Украинцы переходят на летнее время в последнее воскресенье марта, а на зимнее – в последнее воскресенье октября.
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Когда переводят часы на летнее время 2021
В 2021 году украинцы перейдут на летнее время в ночь субботы, 27 марта на воскресенье, 28 марта. Этой ночью следует перевести часы на один час вперед, а сделать это нужно в 3:00. Поэтому просыпаться в воскресенье, 28 марта, нам уже нужно будет раньше. Отметим, что на новейших гаджетах время переведется автоматически, а механические часы необходимо настроить собственноручно.
Когда переводят часы на летнее время в 2021 году
В Украине переход на летнее и зимнее время происходит согласно постановлению Кабинета министров № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины" от 13 мая 1996 года. Однако, тема "скачков" в летнее и зимнее время уже давно вызывает возмущение у многих украинцев. Так, на заседании, которое провели 3 марта 2021 года, Верховная Рада Украины поддержала законопроект, отменяющий переход на летнее и зимнее время в стране. Если все депутаты до 25 марта поддержат его, то нам не придется переходить на летнее время вообще.
Советы, как легко перейти на летнее время
- Ложитесь спать ежедневно на 15 минут раньше, чем накануне.
- Обеспечьте себе хорошие условия для сна: проветрите помещение, засыпайте в тишине и темноте, не пользуйтесь гаджетами перед сном.
- Идеальная температура для сна – не более 18–20 градусов по Цельсию.
- Не стимулируйте организм перед сном крепким чаем, кофе или алкогольными напитками.
Как легко перейти на летнее время: советы
- Ужинайте не позднее, чем за 2–3 часа перед сном.
- Устройте себе пешие прогулки на свежем воздухе (помните о карантине и дистанции).
- Перед переводом часов подготовьте себе завтрак и одежду с вечера, чтобы сэкономить немного времени утром.
- Включите утром ритмичную музыку, она обеспечит вам бодрый подъем и придаст положительной энергии на весь рабочий день.
- Легко прогонит сонливость контрастный душ.
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