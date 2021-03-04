Ежегодно, в конце марта, украинцы переходят на летнее время и переводят стрелки своих часов на один час вперед. Это означает, что мы будем спать на час меньше, чем раньше.

Дважды в год стрелки часов переводятся на час в более чем 100 странах мира. Украинцы переходят на летнее время в последнее воскресенье марта, а на зимнее – в последнее воскресенье октября.

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Когда переводят часы на летнее время 2021

В 2021 году украинцы перейдут на летнее время в ночь субботы, 27 марта на воскресенье, 28 марта. Этой ночью следует перевести часы на один час вперед, а сделать это нужно в 3:00. Поэтому просыпаться в воскресенье, 28 марта, нам уже нужно будет раньше. Отметим, что на новейших гаджетах время переведется автоматически, а механические часы необходимо настроить собственноручно.



Когда переводят часы на летнее время в 2021 году

В Украине переход на летнее и зимнее время происходит согласно постановлению Кабинета министров № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины" от 13 мая 1996 года. Однако, тема "скачков" в летнее и зимнее время уже давно вызывает возмущение у многих украинцев. Так, на заседании, которое провели 3 марта 2021 года, Верховная Рада Украины поддержала законопроект, отменяющий переход на летнее и зимнее время в стране. Если все депутаты до 25 марта поддержат его, то нам не придется переходить на летнее время вообще.

Советы, как легко перейти на летнее время

Ложитесь спать ежедневно на 15 минут раньше, чем накануне.

Обеспечьте себе хорошие условия для сна: проветрите помещение, засыпайте в тишине и темноте, не пользуйтесь гаджетами перед сном.

Идеальная температура для сна – не более 18–20 градусов по Цельсию.

Не стимулируйте организм перед сном крепким чаем, кофе или алкогольными напитками.



Как легко перейти на летнее время: советы