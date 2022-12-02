Вихідні у 2023 році: календар свят в умовах воєнного стану, чи будуть додаткові вихідні дні

Нового року очікують дорослі й діти, бо для дітей – це час подарунків, а для дорослих – час, щоб відпочити й набратися сил. Скільки вихідних очікують українців у 2023 році та чи будуть додаткові – читайте у матеріалі.

У січні, квітні та грудні країнці мають відпочивати 11 днів. У травні, червні, липні та жовтні – 10 днів. Всього, згідно з календарем 2023 року, українці відпочиватимуть 116 днів, зазначає 24 канал.

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Зазначаємо, що відповідно до статті 6 Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" встановлено нові правила, а саме призупинено дію статті 73 КЗпП щодо визначення святкових і неробочих днів.

Це означає, що офіційних святкових і неробочих днів в Україні не буде допоки в Україні триває воєнний стан. Це стосується державних підприємств та установ. Однак графік роботи та час відпочинку у приватних компаніях можуть регулювати самостійно.

Календар свят у 2023 році передбачає 11 офіційних вихідних:

1 січня – Новий Рік (неділя);

7 січня – Різдво Христове (субота);

8 березня – Міжнародний жіночий день (середа);

16 квітня – Великдень (неділя);

1 травня – День праці (понеділок);

9 травня – День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (вівторок);

4 червня – Трійця (неділя);

28 червня – День Конституції України (середа);

24 серпня – День Незалежності України (четвер);

14 жовтня – День захисника України (субота);

25 грудня – Різдво Христове (понеділок).

Календар вихідних днів у 2023 році / Фото Canva

Вихідні у січні 2023

1 січня українці відзначають Новий рік, а Різдво Христове (згідно з юліанським календарем) 7 січня. Тож ці два вихідні переносяться на понеділок – 2 та 9 число.

Вихідні у лютому 2023

Зазвичай лютий 2023 року проходить без державних свят. Цього місяця буде лише 8 вихідних днів: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 лютого.

Вихідні у березні 2023

Міжнародний жіночий день, який відзначають 8 березня, принесе додатковий вихідний. 7 березня робочий день буде скорочений на 1 годину.

Вихідні у квітні 2023

У квітні християни відзначають одне з найбільших та найважливіших свят у церковному календарі – Великдень. Це свято припадає на 16 число. Тож українці мають відпочивати протягом трьох днів – із 15 по 17 квітня.

Вихідні у травні 2023

У травні будемо мати два додаткових вихідних дні. 1 числа українці будуть святкувати День праці, який випадає на понеділок. 9 травня відзначатимемо День перемоги над нацизмом у Другій світові війні. Цей свято припадає на вівторок. Окрім того, 8 травня українці вшановують День пам’яті та примирення символічними заходами.

Вихідні у червні 2023

Перший місяць літа принесе два додаткових вихідні. 4 червня буде свято Трійці, тож вихідний переноситься із неділі на понеділок (5 червня). День Конституції буде 28 червня, то середа буде державним вихідним днем.

Вихідні у липні 2023

Липень – це час відпусток та канікул, одна цього місяця не очікується додаткових державних вихідних. У липні буде всього 10 календарних вихідних: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 та 30 числа.

Вихідні у серпні 2023

24 серпня українці будуть відзначати важливе державне свято – День Незалежності України, який припадає на четвер і буде вихідним днем.

Вихідні у вересні 2023

У вересні українці будуть відпочивати за звичним графіком – 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24 й 30 числа.

Вихідні у жовтні 2023

День захисника України, який в Україні відзначають 14 жовтня, припадає на суботу, тож вихідний день буде понеділок (16 жовтня).

Вихідні у листопаді 2023

У листопаді українці відпочиватимуть згідно з графіком календарних вихідних: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 та 26 листопада.

Вихідні у грудні 2023

Різдво Христове (за григоріанським календарем) припадає на 25 грудня. Тож свято принесе аж 3 вихідні – із 23 по 25 число.