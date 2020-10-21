Днями королева Максима з чоловіком королем Віллемом-Олександром і трьома доньками відправились на відпочинок у Грецію. Однак сімейна відпустка тривала всього один день. Королівській родині Нідерландів довелось повернутись з курорту через обурення народу.

В умовах пандемії коронавірусу ВООЗ рекомендує відмовитися від подорожей та відпочинку за кордоном. Лідери країн по всьому світу також закликають залишатися вдома, однак самі не завжди дотримуються цих настанов. Так, як інформує CNN, всього за три дні до сімейної відпустки король Нідерландів Віллем-Олександр просив громадян провести осінні канікули на Батьківщині.

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Разом з дружиною королевою Максимою і трьома доньками – 16-річною Катаріною-Амалією, 15-річною Алексією та 13-річною Аріаною він вирушив до Греції урядовим літаком. Родина зупинилась на власній розкішній віллі на півдні країни. Проте відпустка тривала всього один день.

Ввечері 16 жовтня королівська сім'я Нідерландів виступила з офіційною заявою, публічно вибачившись перед громадянами, яких обурила запланована відпустка короля Віллема-Олександра.

Ми скасовуємо наші канікули. Ми бачимо реакцію людей через повідомлення у ЗМІ. Ми не хочемо ставити під сумнів те, що для стримування COVID-19 необхідно дотримуватися вказівок лікарів,

– йдеться в повідомленні.

Додамо, що королівська сім'я Нідерландів не вперше стикається з критикою народу, щодо подорожей до Греції. Першу поїздку з часу впровадження карантину вони здійснили в серпні. Тоді подружжя сфотографувалось на острові Мілос з власником одного з місцевих ресторанів. Кадр облетів мережу. Ані королева Максима, ані король Віллем-Олександр, ані ресторатор не дотримались обмежень – маскового режиму та соціального дистанціювання.

Зазначимо, у п'ятницю, 16 жовтня, Нідерланди повідомили про майже 8 тисяч випадків зараження коронавірусом, що є новим антирекордом. Тому минулого тижня в країні запровадили частковий локдаун через зростання випадків інфікування COVID-19 – заклади громадського харчування працюють лише на винос, вживання алкоголю в громадських місцях заборонено з 20:00 до 7:00, обмеження проїзду в громадському транспорті, масковий режим і зібрання до 30 осіб.