На днях королева Максима с мужем королем Виллемом-Александром и тремя дочерьми отправились на отдых в Грецию. Однако семейный отпуск длился всего один день. Королевской семье Нидерландов пришлось вернуться с курорта из-за возмущения народа.

В условиях пандемии коронавируса ВОЗ рекомендует отказаться от путешествий и отдыха за рубежом. Лидеры стран по всему миру также призывают оставаться дома, однако сами не всегда придерживаются этих установок. Так, как информирует CNN, всего за три дня до семейного отпуска король Нидерландов Виллем-Александр просил граждан провести осенние каникулы на родине.

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Вместе с женой королевой Максимой и тремя дочерьми – 16-летней Катариной-Амалией, 15-летней Алексией и 13-летней Арианой он отправился в Грецию на правительственном самолете. Семья остановилась на собственной роскошной вилле на юге страны. Однако отпуск длился всего один день.

Вечером 16 октября королевская семья Нидерландов выступила с официальным заявлением, публично извинившись перед гражданами, которых возмутил запланированный отпуск короля Виллема-Александра.

Мы отменяем наши каникулы. Мы видим реакцию людей через сообщения в СМИ. Мы не хотим подвергать сомнению то, что для сдерживания COVID-19 необходимо следовать указаниям врачей,

– говорится в сообщении.

Добавим, что королевская семья Нидерландов не впервые сталкивается с критикой народа, относительно путешествий в Грецию. Первую поездку со времени внедрения карантина они совершили в августе. Тогда супруги сфотографировались на острове Милос с владельцем одного из местных ресторанов. Кадр облетел сеть. Ни королева Максима, ни король Виллем-Александр, ни ресторатор не соблюдали ограничений – масочного режима и социального дистанцирования.

Отметим, в пятницу, 16 октября, Нидерланды сообщили о почти 8 тысячах случаев заражения коронавирусом, что является новым антирекордом. Поэтому на прошлой неделе в стране ввели частичный локдаун из-за роста случаев инфицирования COVID-19 – заведения общественного питания работают только на вынос, употребление алкоголя в общественных местах запрещено с 20:00 до 7:00, ограничение проезда в общественном транспорте, масочный режим и собрание до 30 человек.