Відомий музикант Dub FX презентував кліп з Чорнобиля

14 серпня один із найкращих бітбоксерів світу Dub FX виступить у Києві на фестивалі White Nights. А напередодні він презентував відеокліп Fake Paradise, присвячений Чорнобилю.

Австралієць Dub FX (справжнє ім'я Бенджамін Стенфорд) починав як вуличний музикант, але згодом його музика стала такою популярною, що він почав збирати стадіони й виступати хедлайнером найпотужніших фестивалів.

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Dub FX – частий гість у Києві. За словами музиканта, перший тріумф йому приніс саме відеозапис виступу зі столиці України у 2009 році. У 2019-му Бенджамін відвідав Чорнобиль, відгукнувшись на запрошення Валерія Коршунова, засновника проєкту "Звуки Чорнобиля".



Валерій Коршунов і Dub FX у Чорнобилі / Фото Artefact

Подорож у Зону відчуження стала доленосною. Нову пісню Dub FX створив просто дорогою до ЧАЕС – до свого унікального біту він додав спів бабусь чорнобильського регіону. Музикант виконав її наживо на секретній локації – у "Притулку самотнього дозиметриста", де, наче в капсулі часу, збережені всі речі від дати аварії на ЧАЕС у 1986 році. Той виступ і став основою нового кліпу.

Dub FX – "Fake Paradise": дивіться відео

Я мало знав про Чорнобиль. Коли сталася аварія, мені було всього три роки. Вона пройшла десь далеко, в Радянському Союзі... Я тоді не знав, що існує Україна. Тепер я побачив, із чим зіткнулися українці, дізнався про їхній подвиг. Поїздка справила на мене величезне враження, я розповідатиму про неї онукам,

– пригадує Dub FX.



Dub FX вклав душу в кліп Fake Paradise / Фото Artefact

Австралійський бітбоксер у своїй творчості поєднує дабстеп, хіп-хоп, реггі та заклики-меседжі, які стосуються людської природи і навколишнього середовища. Його новий трек Fake Paradise в рамках проєкту "Звуки Чорнобиля" продемонстрував, що електронна музика здатна креативно єднатися з фольклором.

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