Давні традиції та прикмети на день весняного рівнодення: навіщо люди ходили до лісу
Цьогоріч 20 березня у світі відзначається весняне рівнодення. Це означає, що сьогодні день і ніч будуть однаковими, зокрема вони триватимуть по 12 годин.
За традицією, у цей момент приходить астрономічна весна. Крім того, день стає довшим, а ніч коротшою. Детальніше про звичаї та прикмети Сонцевороту, читайте у матеріалі LifeStyle 24.
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Весняне рівнодення: традиції
Раніше наші предки особливо чекали на день весняного рівнодення. Вони вважали цей час дуже символічним, оскільки природа пробуджувалася після зимової сплячки, а люди готувалися зустрічати весну. Потрібно було обов'язково піти зранку до лісу, але не з пустими руками. Чоловіки та жінки приносили з собою вареники та пироги, аби вшанувати ведмедя.
У слов'ян навіть існувала традиція, як розбудити тварину. Вони заздалегідь викопували яму, насипали туди гілки дерев та ховали чоловіка. Після цього люди починали розважатися: співали, танцювали, водили хороводи. Потім до чоловіка приходила дівчина, шкодила та втікала. Згодом він повинен був вилізти з ями, знайти її та міцно обійняти.
Загалом люди під час весняного рівнодення веселилися, а не сумували: влаштовували ярмарки, перетягували канат, стрибали через багаття, пекли та куштували смаколики, які були схожі на жайворонків.
Весняне рівнодення: прикмети
- Якщо почнуть танути бурульки, то отримаєте щедрий врожай льону.
- Якщо в цей день прилетять жайворонки, то скоро прийде тепло.
- Південний вітер – до жаркого літа.
- Похмурий день – до заморозків.
- Якщо побачите лелек, то чекайте на пізню весну.
- Якщо вдарить мороз, то він протримається ще сорок днів.