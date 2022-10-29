Кожен рік у шлюбі є по своєму особливим і не схожим на попередній. Адже для справжнього кохання не існує ніяких перешкод і ніякі сили не зможуть зруйнувати його. Тому важливо не забувати раз на рік відзначити весільну річницю. Ми підготували детальну інформацію, щоб ви не заплуталися у назвах весільних річниць та з легкість могли обрати відповідний подарунок, зазначає 24 канал.

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Назви весільних річниць по роках

1 рік – Ситцеве весілля

У цей день молодята дарують один одному ситцеві хустинки, а гості – фартухи та подушечки у вигляді серця, а також комплекти постільної білизни.

2 роки – Паперове весілля

Можна дарувати блокноти, книги, календарі й фотоальбоми.

3 роки – Шкіряне весілля

Заведено дарувати шкіряні сумки, гаманці й навіть меблі.

4 роки – Лляне весілля

Можна дарувати лляні скатертини, покривала й рушники.

5 років – Дерев'яне весілля

Заведено дарувати прикраси, ложки та дерев’яні шкатулки.

6 років – Чавунне весілля

Дарують чавунні сковорідки та горщики.

7 років – Мідне весілля

Заведено дарувати мідні чашки та свічники.

8 років – Бляшане весілля

Можна дарувати кухонне начиння з жерсті (форми для випічки, таці), чай, цукерки в жерстяних коробках, а також побутові прилади

9 років – Фаянсове весілля

Дарують посуд із кришталю, склад, фаянсу чи порцеляни.

10 років – Олов'яне або трояндове весілля

У цей день чоловік дарує своїй дружині 11 троянд (10 червоних – як символ любові й 1 білу – як символ надії), троянди подружжю також приносять запрошені гості.

11 років – Сталеве весілля

Дарують посуд з нержавіючої сталі.

12 років – Нікелеве весілля

Заведено дарувати блискучі нікельовані вироби.

13 років – Мереживне весілля

Можна дарувати вироби з мережива або тонкої вовни.

14 років – Агатове весілля

Заведено дарувати прикраси з агату і фігурки зі слонової кістки.

15 років – Кришталеве весілля

Заведено дарувати келихи, вази й салатниці з кришталю чи скла.

16 років – Топазове весілля

Дарують прикраси з цього каменю або речі блідо-блакитного кольору.

18 років – Бірюзове весілля

Подружжя обмінюється між собою прикрасами з бірюзи.

19 років – Криптонове весілля

Можна подарувати гарний каганець, свічник зі свічками або світильник.

20 років – Порцелянове весілля

Дарують тарілки, чашки чи сервізи з порцеляни.

Весільні річниці по роках / Фото "Canva"

21 рік – Опалове весілля

Зазвичай дарують ювелірні прикраси з опалом.

22 роки – Бронзове весілля

Дарують годинники, свічники, статуетки й предмети інтер'єру.

23 роки – Берилове весілля

Найкращим подарунком будуть прикраси з цим каменем.

24 роки – Атласне весілля

Можна подарувати гарний одяг чи постільну білизну.

25 років – Срібне весілля

Дружина і чоловік у цей день обмінюються срібними обручками, а гості дарують вироби з дорогоцінного металу.

26 років – Нефритове весілля

Можна дарувати символічні статуетки, посуд та предмети інтер'єру з цього каменю.

27 років – Весілля червоного дерева

Дарують нові меблі або інші предмети розкоші.

29 років – Оксамитове весілля

Заведено дарувати диванні подушки, шкатулки, скатертини, картини в оксамитових рамах чи вироби, виготовлені з оксамиту або декоровані ним.

30 років – Перлове весілля

Чоловік дарує дружині намисто, в якому, природно, повинно бути 30 перлинних зерен, а гості – предмети інтер'єру з обробкою зі штучних перлів.

31 рік – Сонячне весілля

Можна подарувати путівки на море, світильник, обігрівач, красиву люстру або маленький камін.

33 роки – Кам'яне весілля

Дарують кам'яні статуетки або журнальний столик, свічники або інші сувеніри з натурального або штучного каменю. Також можна подарувати речі для дому та дачі.

34 роки – Бурштинове весілля

Прикраси з бурштину вважають прекрасним подарунком.

35 років – Полотняне весілля

Заведено дарувати полотняні скатертини, покривала, серветки, рушник, предмети одягу.

37 років – Муслінове весілля

Дарують з мусліну нічну сорочку, штори, гарну скатертину або набір тканинних серветок.

38 років – Ртутне весілля

Заведено дарувати рухливі подарунки: годинник з маятником, рухомі картини чи незвичайні світильники.

Що подарувати на весільну річницю / Фото "Canva"

39 років – Крепове весілля

Дарують різні предмети гардероба, найкраще підійде комплект постільної білизни.

40 років – Рубінове весілля

Оптимальним подарунком буде дорогоцінна ювелірна прикраса з рубікону, або кошик фруктів гранатів і апельсинів.

42 роки – Перламутрове весілля

Дарують намисто з 42 перлин, сорочку з перламутровими ґудзиками або запонки з цим покриттям, чайний або кавовий сервіз з перламутровим блиском.

43 роки – Фланелеве весілля

Можна дарувати піжами, сорочки, халати, комплекти постільної білизни, стьобані ковдри, подушки чи набори капців з фланелі.

44 роки – Топазове весілля

Прикраси з цим каменем будуть хорошим подарунком.

45 років – Сапфірове весілля

Дарують ювелірні вироби із сапфіри.

46 років – Лавандове весілля

Заведено дарувати сухі квіти, листя лаванди або рослину в горщику.

47 років – Кашемірове весілля

Можна дарувати шкарпетки, шарфи, рукавички з кашеміру, кашемірову ковдру, покривало або гарний плед.

48 років – Аметистове весілля

За традицією чоловік дарує дружині прикрасу з аметиста на знак подружньої вірності.

49 років – Кедрове весілля

Заведено дарувати віяла з кедрового дерева, а так різні різьблені шкатулки.

50 років – Золоте весілля

У цей день чоловік і дружина дарують одне одному нові обручки, а старі передають неодруженим внукам і правнукам, як сімейну реліквію.

55 років – Смарагдове весілля

Зазвичай у це свято діти влаштовують свято для своїх батьків.

60 років – Діамантове весілля

Можна подарувати подружжю прикраси з діамантами. Також гарним подарунком буде праска, кавомолка, блендер, міксер або електричний чайник.

65 років – Залізне весілля

Заведено дарувати вироби із заліза.

70 років – Весілля подяки

Найкращим подарунком буде час проведений разом з усією сім'єю. Також діти дарують ювілярам все те, що ті забажають.

80 років – Дубове весілля

У цей день найбільшим подарунком для літнього подружжя буде увага дітей та внуків.

100 років – Платинове (червоне) весілля

За традицією діти, внуки й правнуки дарують людям похилого подружжя квіти й речі червоного кольору, а також роблять святковий стіл й проводять час усією великою сім'єю.