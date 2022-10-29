Кожен рік у шлюбі є по своєму особливим і не схожим на попередній. Адже для справжнього кохання не існує ніяких перешкод і ніякі сили не зможуть зруйнувати його. Тому важливо не забувати раз на рік відзначити весільну річницю. Ми підготували детальну інформацію, щоб ви не заплуталися у назвах весільних річниць та з легкість могли обрати відповідний подарунок, зазначає 24 канал.
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Назви весільних річниць по роках
1 рік – Ситцеве весілля
У цей день молодята дарують один одному ситцеві хустинки, а гості – фартухи та подушечки у вигляді серця, а також комплекти постільної білизни.
2 роки – Паперове весілля
Можна дарувати блокноти, книги, календарі й фотоальбоми.
3 роки – Шкіряне весілля
Заведено дарувати шкіряні сумки, гаманці й навіть меблі.
4 роки – Лляне весілля
Можна дарувати лляні скатертини, покривала й рушники.
5 років – Дерев'яне весілля
Заведено дарувати прикраси, ложки та дерев’яні шкатулки.
6 років – Чавунне весілля
Дарують чавунні сковорідки та горщики.
7 років – Мідне весілля
Заведено дарувати мідні чашки та свічники.
8 років – Бляшане весілля
Можна дарувати кухонне начиння з жерсті (форми для випічки, таці), чай, цукерки в жерстяних коробках, а також побутові прилади
9 років – Фаянсове весілля
Дарують посуд із кришталю, склад, фаянсу чи порцеляни.
10 років – Олов'яне або трояндове весілля
У цей день чоловік дарує своїй дружині 11 троянд (10 червоних – як символ любові й 1 білу – як символ надії), троянди подружжю також приносять запрошені гості.
11 років – Сталеве весілля
Дарують посуд з нержавіючої сталі.
12 років – Нікелеве весілля
Заведено дарувати блискучі нікельовані вироби.
13 років – Мереживне весілля
Можна дарувати вироби з мережива або тонкої вовни.
14 років – Агатове весілля
Заведено дарувати прикраси з агату і фігурки зі слонової кістки.
15 років – Кришталеве весілля
Заведено дарувати келихи, вази й салатниці з кришталю чи скла.
16 років – Топазове весілля
Дарують прикраси з цього каменю або речі блідо-блакитного кольору.
18 років – Бірюзове весілля
Подружжя обмінюється між собою прикрасами з бірюзи.
19 років – Криптонове весілля
Можна подарувати гарний каганець, свічник зі свічками або світильник.
20 років – Порцелянове весілля
Дарують тарілки, чашки чи сервізи з порцеляни.
Весільні річниці по роках / Фото "Canva"
21 рік – Опалове весілля
Зазвичай дарують ювелірні прикраси з опалом.
22 роки – Бронзове весілля
Дарують годинники, свічники, статуетки й предмети інтер'єру.
23 роки – Берилове весілля
Найкращим подарунком будуть прикраси з цим каменем.
24 роки – Атласне весілля
Можна подарувати гарний одяг чи постільну білизну.
25 років – Срібне весілля
Дружина і чоловік у цей день обмінюються срібними обручками, а гості дарують вироби з дорогоцінного металу.
26 років – Нефритове весілля
Можна дарувати символічні статуетки, посуд та предмети інтер'єру з цього каменю.
27 років – Весілля червоного дерева
Дарують нові меблі або інші предмети розкоші.
29 років – Оксамитове весілля
Заведено дарувати диванні подушки, шкатулки, скатертини, картини в оксамитових рамах чи вироби, виготовлені з оксамиту або декоровані ним.
30 років – Перлове весілля
Чоловік дарує дружині намисто, в якому, природно, повинно бути 30 перлинних зерен, а гості – предмети інтер'єру з обробкою зі штучних перлів.
31 рік – Сонячне весілля
Можна подарувати путівки на море, світильник, обігрівач, красиву люстру або маленький камін.
33 роки – Кам'яне весілля
Дарують кам'яні статуетки або журнальний столик, свічники або інші сувеніри з натурального або штучного каменю. Також можна подарувати речі для дому та дачі.
34 роки – Бурштинове весілля
Прикраси з бурштину вважають прекрасним подарунком.
35 років – Полотняне весілля
Заведено дарувати полотняні скатертини, покривала, серветки, рушник, предмети одягу.
37 років – Муслінове весілля
Дарують з мусліну нічну сорочку, штори, гарну скатертину або набір тканинних серветок.
38 років – Ртутне весілля
Заведено дарувати рухливі подарунки: годинник з маятником, рухомі картини чи незвичайні світильники.
Що подарувати на весільну річницю / Фото "Canva"
39 років – Крепове весілля
Дарують різні предмети гардероба, найкраще підійде комплект постільної білизни.
40 років – Рубінове весілля
Оптимальним подарунком буде дорогоцінна ювелірна прикраса з рубікону, або кошик фруктів гранатів і апельсинів.
42 роки – Перламутрове весілля
Дарують намисто з 42 перлин, сорочку з перламутровими ґудзиками або запонки з цим покриттям, чайний або кавовий сервіз з перламутровим блиском.
43 роки – Фланелеве весілля
Можна дарувати піжами, сорочки, халати, комплекти постільної білизни, стьобані ковдри, подушки чи набори капців з фланелі.
44 роки – Топазове весілля
Прикраси з цим каменем будуть хорошим подарунком.
45 років – Сапфірове весілля
Дарують ювелірні вироби із сапфіри.
46 років – Лавандове весілля
Заведено дарувати сухі квіти, листя лаванди або рослину в горщику.
47 років – Кашемірове весілля
Можна дарувати шкарпетки, шарфи, рукавички з кашеміру, кашемірову ковдру, покривало або гарний плед.
48 років – Аметистове весілля
За традицією чоловік дарує дружині прикрасу з аметиста на знак подружньої вірності.
49 років – Кедрове весілля
Заведено дарувати віяла з кедрового дерева, а так різні різьблені шкатулки.
50 років – Золоте весілля
У цей день чоловік і дружина дарують одне одному нові обручки, а старі передають неодруженим внукам і правнукам, як сімейну реліквію.
55 років – Смарагдове весілля
Зазвичай у це свято діти влаштовують свято для своїх батьків.
60 років – Діамантове весілля
Можна подарувати подружжю прикраси з діамантами. Також гарним подарунком буде праска, кавомолка, блендер, міксер або електричний чайник.
65 років – Залізне весілля
Заведено дарувати вироби із заліза.
70 років – Весілля подяки
Найкращим подарунком буде час проведений разом з усією сім'єю. Також діти дарують ювілярам все те, що ті забажають.
80 років – Дубове весілля
У цей день найбільшим подарунком для літнього подружжя буде увага дітей та внуків.
100 років – Платинове (червоне) весілля
За традицією діти, внуки й правнуки дарують людям похилого подружжя квіти й речі червоного кольору, а також роблять святковий стіл й проводять час усією великою сім'єю.