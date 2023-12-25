Сповіщають про народження Ісуса Христа: що означають головні герої вертепу

Вертеп – це стародавній пересувний ляльковий театр. У виставах люди розповідають про народження Ісуса Христа. Зазвичай це комічне та іронічне дійство.

Зі старослов'янської мови слово "вертеп" перекладається як "печера", "ущелина", "балка". Перший вертеп створив святий Франциск Ассизький у 1223 році. Він хотів, щоб люди забули, що таке матеріалізм та жадібність, а натомість прославляли пам'ять про Ісуса Христа, зазначає 24 Канал.

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Український вертеп

В Україні вертеп вперше з'явився у XVI столітті, а найбільшої популярності набув за часів бароко. Спершу ляльковий театр мав форму двоповерхового дерев'яного будинку. Перший поверх – це розважальна вистава, а другий – різдвяна драма. У вертепі були місця для маріонеток, яких люди могли переміщати.

Згодом вертеп почали виконувати люди. Ця традиційна різдвяна вистава стала популярною у всьому світі. Таким чином не лише згадують про народження Ісуса Христа, але й дарують любов, тепло та світло, яке завжди перемагає темряву.

Головні герої вертепу

Ангел – цим персонажем може бути хлопець або дівчина, у яких блакитні очі. Костюм досить простий: білий одяг, німб над головою та крила за спиною. Ангел бере з собою Вифлеємську зорю. Він сповіщає про народження Ісуса Христа, тому часто має ще й дзвіночок.

Пастушки – це люди, які одягнені досить просто, а у руках носять торбинки. Туди господарі дому кидають смаколики або гроші за коляду. Саме пастушкам ангел спершу розповів, що народився Ісус Христос.

Вертеп в Україні / Фото "ВСВІТІ"

Три царі – це хлопці, які мають міцну статуру та бороди. Зазвичай костюм для цього персонажа беруть у театрі, адже вдома важко знайти відповідний одяг. На головах царі носять митри або шапки, а в руках – патериці. Згідно з біблійною історією, три царі принесли Ісусу Христу золото, ладан та смирну.

Жид Мошко та його дружина Сура – неймовірно активні персонажі у вертепі. Саме вони не дають господарям дому засумувати, адже придумують щось цікаве. Жид завжди ходить поруч з Іродом та намагається знайти солодощі.

Чорт – ще один кумедний персонаж вертепу. За традицією, він повинен забрати душу Ірода в пекло. Якщо в домі є гарні дівчата, то чорт може до них залицятися.

Смерть – саме вона вбиває Ірода за всі його гріхи. Людина, яка виконує цю роль, повинна бути дуже стриманою та мовчазною.

Цар Ірод та його воїни – найбільш негативні персонажі вертепу. Цар наказує своїм воїнам знайти Ісуса Христа та вбити його. Цю роль виконує мужній хлопець.