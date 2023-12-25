Со старославянского языка слово "вертеп" переводится как "пещера", "ущелье", "балка". Первый вертеп создал святой Франциск Ассизский в 1223 году. Он хотел, чтобы люди забыли, что такое материализм и жадность, а прославляли память об Иисусе Христе, отмечает 24 Канал.

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Украинский вертеп

В Украине вертеп впервые появился в XVI веке, а наибольшую популярность приобрел во времена барокко. Сначала кукольный театр имел форму двухэтажного деревянного дома. Первый этаж – это развлекательное представление, а второй – рождественская драма. В вертепе были места для марионеток, которых люди могли перемещать.

Впоследствии вертеп начали исполнять люди. Этот традиционный рождественский спектакль стал популярным во всем мире. Таким образом, не только вспоминают о рождении Иисуса Христа, но и дарят любовь, тепло и свет, который всегда побеждает тьму.

Главные герои вертепа

Ангел – этим персонажем может быть парень или девушка, у которых голубые глаза. Костюм довольно прост: белая одежда, нимб над головой и крылья за спиной. Ангел берет с собой Вифлеемскую звезду. Он сообщает о рождении Иисуса Христа, поэтому часто имеет еще и колокольчик.

Пастушки – это люди, одетые довольно просто, а в руках носят котомки. Туда хозяева дома бросают вкусности или деньги за коляду. Именно пастушкам ангел сначала рассказал, что родился Иисус Христос.

Вертеп в Украине / Фото "ВСВІТІ"

Три царя – это ребята, которые имеют крепкое телосложение и бороды. Обычно костюм для этого персонажа берут в театре, ведь дома трудно найти подходящую одежду. На головах цари носят митры или шапки, а в руках – патерицы. Согласно библейской истории, три царя принесли Иисусу Христу золото, ладан и смирную.

Жид Мошко и его супруга Сура – невероятно активные персонажи в вертепе. Именно они не дают хозяевам дома загрустить, ведь придумывают что-то интересное. Жид всегда ходит рядом с Иродом и пытается найти сладости.

Черт – еще один забавный персонаж вертепа. По традиции он должен забрать душу Ирода в ад. Если в доме есть красивые девушки, то черт может за ними ухаживать.

Смерть – именно она убивает Ирода за все его грехи. Человек, выполняющий эту роль, должен быть очень сдержанным и молчаливым.

Царь Ирод и его воины – наиболее отрицательные персонажи вертепа. Царь повелевает своим воинам найти Иисуса Христа и убить его. Эту роль исполняет мужественный парень.