В останню неділю перед Великоднем, у Вербну неділю, заведено освячувати вербові гілочки. У 2023 році це свято випадає на 9 квітня, пише 24 Канал.

До теми Вербна неділя: як обрати "котиків" для освячення та правильно зберігати їх

Традиційні вербові букетики або "шутки" є символом Вербної неділі. Їх не обов'язково купувати – можна прикрасити гілочки своїми руками.

Найперше подбайте про вербу – у цей час вже мають з'явитися улюблені всіма "котики".

Також вам знадобиться секатор або гострі ножиці.

Підберіть і декор на ваш смак – стрічки, мішковину, газету, декоративні яєчка, сухоцвіття та листя.

Простий та елегантний букетик

Лаконічність і простота – все, що потрібно для гарного букета на Вербну неділю. Для цього візьміть вербові гілки та підрівняйте їх секатором, а знизу приберіть пухнастих котиків. Обмотайте гілочки знизу стрічкою улюбленого кольору та форми та зав'яжіть акуратний бант.



Як прикрасити букет / Фото Пінтерест



Як прикрасити букет / Фото Пінтерест

Із згадкою про Пасху

Іншим варіантом прикраси букетика стануть декоративні маленькі яєчка чи інші фігурки. Їх можна прикріпити до гілочок і також обв'язати стрічкою або мішковиною як повноцінний букетик. Дотримуйтесь однієї кольорової гами, щоб шутка мала гарний вигляд.



Як прикрасити букет / Фото Пінтерест



Як прикрасити букет / Фото Пінтерест

З додаванням квітів і трав

Ще віддавна вербові гілля прикрашали листям мирту та сухоцвіттям. Ці традиційні елементи декору актуальні та красиві досі. Створюючи букет, ставте кожні гілочки по-черзі. Наприкінці міцно зв'яжіть усе ниткою чи стрічками за бажанням.



Як прикрасити букет / Фото Пінтерест



Як прикрасити букет / Фото Пінтерест

Фарбовані котики

Новий та оригінальний спосіб прикрасити гілля – пофарбувати котики в улюблений колір. Використовуйте фарбу, яка не зашкодить рослині – найкраще підійде харчовий барвник. До кольорових гілочок можна додати декор за бажанням.



Як прикрасити букет / Фото Пінтерест

Віночок з верби

Цей спосіб не дуже популярний в Україні, але це гарна ідея того, як можна використати посвячене зілля – прикрасити ним дім. Для віночка спершу треба сплести коло з гілок, а вже потім додавати гілки з котиками. Будьте акуратні, щоб пухнастики тримались на гілках.



Як прикрасити букет / Фото Пінтерест



Як прикрасити букет / Фото Пінтерест