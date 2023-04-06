В последнее воскресенье перед Пасхой, в Вербное воскресенье, принято освящать ивовые веточки. В 2023 году этот праздник выпадает на 9 апреля, сообщает 24 Канал.

К теме Вербное воскресенье: как выбрать "котиков" для освящения и правильно хранить их

Традиционные ивовые букетики или "шутки" являются символом Вербного воскресенья. Их не обязательно покупать – можно украсить веточки своими руками.

Прежде всего позаботьтесь о вербе – в это время уже должны появиться любимые всеми "котики".

Также вам понадобится секатор или острые ножницы.

Подберите и декор по вашему вкусу – ленты, мешковину, газету, декоративные яички, сухоцветы и листья.

Простой и элегантный букетик

Лаконичность и простота – все, что нужно для хорошего букета на Вербное воскресенье. Для этого возьмите ивовые ветки и подровняйте их секатором, а снизу уберите пушистых котиков. Обмотайте веточки снизу лентой любимого цвета и формы и завяжите аккуратный бант.



Как украсить букет / Фото Пинтерест



Как украсить букет / Фото Пинтерест

С упоминанием о Пасхе

Другим вариантом украшения букетика станут декоративные маленькие яички или другие фигурки. Их можно прикрепить к веточкам и также обвязать лентой или мешковиной как полноценный букетик. Соблюдайте одну цветовую гамму, чтобы шутка выглядел красиво.



Как украсить букет / Фото Пинтерест



Как украсить букет / Фото Пинтерест

С добавлением цветов и трав

Еще давно вербные ветви украшали листьями мирта и сухоцветами. Эти традиционные элементы декора актуальны и красивы до сих пор. Создавая букет, ставьте каждые веточки по очереди. В конце крепко свяжите все нитью или лентами по желанию.



Как украсить букет / Фото Пинтерест



Как украсить букет / Фото Пинтерест

Окрашенные котики

Новый и оригинальный способ украсить ветки – покрасить котики в любимый цвет. Используйте краску, которая не повредит растению – лучше подойдет пищевой краситель. К цветным веточкам можно добавить декор по желанию.



Как украсить букет / Фото Пинтерест

Венчик из ивы

Этот способ не очень популярен в Украине, но это хорошая идея того, как можно использовать посвященное зелье – украсить дом. Для венчика сперва нужно сплести круг из веток, а уже потом добавлять ветки с котиками. Будьте аккуратны, чтобы пушистики держались на ветках.



Как украсить букет / Фото Пинтерест



Как украсить букет / Фото Пинтерест