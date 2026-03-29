Це свято символізує урочисту появу Ісуса Христа в столиці Юдеї, де люди вітали Його як справжнього царя, встеляючи шлях пальмовим гіллям. Хто 29 березня відзначає Вербну неділю – розповів новоюліанський календар.

Хто святкує Вербну неділю 29 березня?

У 2026 році дати святкувань для різних конфесій розділилися. Сьогодні, 29 березня, Вербну неділю зустрічають християни західного обряду – римо-католики та представники протестантських церков. Для них цей день є офіційним початком Страсного тижня, найсуворішого періоду посту та молитов, який завершиться Великоднем уже за сім днів, 5 квітня.

Водночас для більшості українців, які дотримуються східного обряду, сьогодні триває звичайна неділя Великого посту. Через особливості церковного календаря православна Вербна неділя цьогоріч припаде на 5 квітня, а Великдень віряни святкуватимуть 12 квітня.

Головним атрибутом свята залишаються гілочки верби, які символізують ту саму біблійну пальму. Віряни, які сьогодні святкують Вербну неділю, відвідують храми для освячення цих "котиків". Вважається, що освячена верба має захисну силу, тому її заведено зберігати вдома біля ікон протягом усього року як символ життя та весняного оновлення.

Що робити з торішньою свяченою вербою?

За традицією, освячену вербу зберігають у домі протягом цілого року, зазвичай біля ікон. Оскільки це священний символ, її не можна просто викидати у сміття, пише сайт "Українські традиції". Коли настає час замінити гілочки на нові, старі варто спалювати, пускати за течією річки або ж висаджувати в землю, якщо вони пустили коріння.

